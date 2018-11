Der goldene Hirsch als Schutzpatron von Schöneberg

Schöneberg. Goldener Herbst in Schöneberg, später Sonntagnachmittag. Einer jener magischen Augenblicke, in denen alles zusammenpasst: Landschaft, Akteure, Licht. Am äußersten Zipfel des Rudolph-Wilde-Parks südwestlich des Rathauses, dem runden Vorplatz mit stilvoller Brunnenanlage, funktioniert solch Stimmung. Schräg, fast surreal, sickern Sonnenstrahlen durch buntes Laub. Brechen sich an den Wasserstrahlen der hohen Springfontänen, lassen sie silbern aufblitzen. Und tauchen den goldenen Hirsch auf seiner achteinhalb Meter hohen Brunnensäule aus Muschelkalk in eine wahre Lichtflut, lassen ihn erstrahlen - glänzender als die leuchtend gelben Blätter in den Baumkronen ringsherum.

Wer verweilt nicht gern an solch einem Ort? Halb Schöneberg scheint sich hier versammelt zu haben, einträchtig vereint auf engstem Raum. Leidenschaftliche Boule- und Boccia-Spieler finden hier Mitstreiter: Mehrere Teams haben sich das glatte Rondell um das kreisförmige Brunnenbecken aufgeteilt - ohne anzuecken mit Joggern, zickzackartig flitzenden Kindern, wuselnden Großmüttern, fotografierenden Vätern. Wer keinen der begehrten sonnigen Plätze auf einer der weißen Parkbänke ergattern konnte, lässt einfach die Beine baumeln von der Mauer der halbrunden Terrasse, blinzelt verträumt in den Lichtzauber, beobachtet die letzten Gymnastikbegeisterten bei ihren Leibesübungen da unten auf der tiefliegenden Wiese oder schaut hinüber auf die Carl-Zuckmayer-Brücke mit ihren imposanten Treppenaufgängen, Steinfiguren und dem integrierten U-Bahnhof Rathaus Schöneberg, der eher einer Orangerie gleicht.

1912 von August Gaul erschaffene Brunnenfigur

Buntes Treiben also unter dem wachsamen Auge des Schöneberger Wahrzeichens, der 1912 von Bildhauer August Gaul erschaffenen Brunnenfigur im Rudolph-Wilde-Park, der zwischen 1908 und 1912 als "Stadtpark Schöneberg" angelegt und später nach dem erstem Oberbürgermeister Rudolph Wilde benannt wurde, um dessen Engagement zu würdigen für den 1914 fertiggestellten Bau des Schöneberger Rathauses.

Kunstexperten sahen seinerzeit in der bronzenen, blattvergoldeten, sehr hoch aufgestellten Tierplastik Gauls eine "gleichsam säkularisierte Hubertus-Erscheinung" - angelehnt an das spirituelle Wesen, das der Legende nach in dunklen Wäldern des siebten Jahrhunderts den jagdsüchtigen Fürsten Hubertus zum Wohltäter bekehrt haben soll. Das mögen Spekulationen sein. Fakt ist, dass es die ausgedehnten Wälder voller Wild im einstigen Schöneberg sind, an die das stolze Wappentier erinnern soll. Und die Vergoldung preist den beachtlichen, schnell erworbenen gründerzeitlichen Reichtum der bis 1920 eigenständigen Stadt Schöneberg am Rande der wachsenden Metropole Berlin.

Übergang zur Moderne in der Kunst

Historisches und Legenden - vielleicht war dieses Geflecht Inspirationsquelle für den Künstler August Gaul (1869-1921), den beliebten Berliner Tierbildhauer, der seine Spuren hinterlassen hat im Berliner Stadtbild, bis in die heutige Zeit. Der Entenbrunnen vor dem Renaissancetheater etwa ist von ihm, der Schwanenkükenbrunnen am Kurfürstendamm/ Ecke Leibnizstraße und der Eselreiter im Spandauer Rathaus. Zwei der Löwen vor dem Alfred-Brehm-Haus im Tierpark Friedrichsfelde sind frühe Werke des Künstlers und entstanden während seiner Tätigkeit als Meisterschüler des berühmten Bildhauers Reinhold Begas, als Schmuckfiguren für dessen Kaiser-Wilhelm-Nationaldenkmal, das die herrschenden Gremien der ehemaligen DDR 1950 beseitigen ließen.

August Gaul, Freund Heinrich Zilles, Gründungsmitglied und bedeutender Bildhauer der Berliner Secession, hat den Übergang zur Moderne in der Kunst Anfang des 20. Jahrhunderts mitgeprägt mit seinen naturgetreuen, das Typische darstellenden Tierfiguren - ohne Pathos, ohne allegorische Effekte, Ikonographie. Waren sie doch Produkte akribischer Beobachtungen an lebenden Objekten - dank einer glücklichen Fügung. Der Künstler hatte 1890 eine Dauerfreikarte für den Berliner Zoologischen Garten gewonnen, was ihm die Möglichkeit bescherte, täglich intensive Studien zu betreiben. Seine realistischen Werke trafen den Nerv der Zeit, berührten den Betrachter und werden bis heute wertgeschätzt.

Wie eben auch der goldene Hirsch. Sicher ist: Die Schöneberger mögen ihren Schutzpatron als eine Art Glücksbringer: Für Hochzeitsgesellschaften etwa scheint es eine Art Kult zu sein, ausgerechnet hier nach der Trauung im benachbarten Standesamt auf das Glück der Frischvermählten anzustoßen.