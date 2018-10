Mehr als 30 Fahrzeuge auf Busspur umgesetzt

Die Behörden greifen durch: An der Hauptstraße in Schöneberg wird jetzt regelmäßig kontrolliert. Das bekamen Falschparker zu spüren.

Berlin. Schluss mit dem Parken auf der Busspur: Das Ordnungsamt des Bezirks Tempelhof-Schöneberg will in einer gemeinsamen Aktion mit den Berliner Verkehrsbetrieben und der Polizei die Busspur in der Hauptstraße künftig regelmäßig kontrollieren. Falschparker müssen damit rechnen, umgesetzt zu werden, heißt es in einer Mitteilung.

Busse müssen vorankommen

Bezirksstadträtin Christiane Heiß (Grüne) begründete die Aktion: „Solche Einsätze unterstützen den Verkehrsversuch Tempo 30 auf der Hauptstraße. Nur wenn der ÖPNV in der Stadt für seine Nutzer attraktiv ist, Busse nicht im Verkehr stecken bleiben, können wir die Menschen überzeugen, vom Auto in den Bus umzusteigen und die Luft in unserer Stadt sauberer zu halten.“

Sie kündigte an, dass an wechselnden Tagen die Teams des Ordnungsamtes, der BVG und der Polizei mit zwei Umsetzfahrzeugen am Ort sein werden, um den Bussen der BVG freie Fahrt zu verschaffen. Die bisherige Bilanz: Ein erster Einsatz von zwei Teams in der letzten Woche führte laut Ordnungs-Stadträtin dazu, dass mehr als 30 Fahrzeuge umgesetzt wurden und 59 Ordnungswidrigkeitsbescheide gefertigt werden mussten.

Einsätze laufen bis Jahresende

Die Einsätze sollen zunächst bis zum Jahresende regelmäßig laufen. Eine anschließende Evaluation soll dann zeigen, ob sich die Situation auf der Busspur in der Hauptstraße nachhaltig verbessert hat.