Am Sonntag gehörte das Tempelhofer Feld rund 200 Schafen. Acht Tage lang betreiben sie dort traditionelle Landschaftspflege.

Berlin. Es mäht und blökt auf dem Tempelhofer Feld: Seit Sonntag lässt Schäfer Knut Kucznik seine rund 200 Schafe für eine Woche auf dem ehemaligen Flughafengelände weiden.

Schafe grasen auf dem Tempelhofer Feld

Foto: Fabian Sommer/dpa

Kucznik will mit der einmaligen Aktion auf die Bedeutung der Schäfer für den Umweltschutz aufmerksam machen. Gleichzeitig soll der Auftritt in der Hauptstadt aber auch eine Mahnung sein: Es gibt immer weniger Schäfer, viele verdienen nur knapp über Mindestlohn, so Kucznik.

Mehr zum Thema:

200 Schafe ziehen auf das Tempelhofer Feld

( nku )