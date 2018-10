Berliner Polizei blitzt ab sofort an neuen Tempo-30-Strecken

Achtung: Auf dem Tempelhofer Damm wird jetzt kontrolliert, ebenso an der Hauptstraße in Schöneberg

Schonfrist vorbei: Ab jetzt kontrolliert die Polizei in den Tempo-30-Zonen am Tempelhofer Damm und an der Hauptstraße in Schöneberg.

Seit 3. September gilt am Tempelhofer Damm in Tempelhof und an der Hauptstraße in Schöneberg Tempo 30. Damit startete die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Umweltschutz auf zwei weiteren stark befahrenen Hauptstraßen in Berlin ihren einjährigen Pilotversuch gegen die Luftverschmutzung. Etwa vier Wochen lang hat die Polizei den Lkw- und Autofahrern dort Zeit gelassen, um sich an das neue Tempolimit zu gewöhnen. Jetzt aber soll Schluss damit sein: "Wir werden die Fahrgeschwindigkeiten insbesondere mit Radarfahrzeugen regelmäßig gezielt überwachen", kündigte ein Polizeisprecher an. Die bisherigen Kontrollen an der Leipziger Straße und Potsdamer Straße hätten gezeigt, dass die Anzahl der dort registrierten Überschreitungen deutlich unter den Durchschnittswerten sonstiger Tempo-30-Strecken im Stadtgebiet liege.

Neue Abschnitte sind mehr als einen Kilometer lang

Autofahrer sollten sich also auf dem Tempelhofer Damm auf einem 1,1-Kilometer-Abschnitt zwischen Alt-Tempelhof und Ordensmeisterstraße unbedingt an die vorgeschriebene Geschwindigkeit halten, auf der Hauptstraße in Schöneberg zwischen Kleistpark und Innsbrucker Straße beträgt der neue Abschnitt rund 1,6 Kilometer.

Der Versuch an fünf besonders belasteten Berliner Hauptverkehrsstraßen ist umstritten. Erklärtes Ziel ist es, die Stickoxidwerte zu senken und den Verkehr besser fließen zu lassen. Die Ampeln sollen dazu neu geschaltet werden. Seit 9. April läuft die Pilotphase an der Leipziger Straße, seit 4. Juni an der Potsdamer Straße zwischen Potsdamer Platz und Kleistpark. Bald, im November, soll es an der Kantstraße zwischen Amtsgerichtsplatz bis Savignyplatz losgehen. „Es geht uns darum, die Gesundheit der Berliner zu schützen, ohne Fahrverbote aussprechen zu müssen“, begründet Umweltsenatorin Regine Günther (parteilos, für Grüne) den Pilotversuch auf den stark befahrenen Straßen.

Schwerer Unfall an der Kreuzung Hauptstraße/Dominicusstraße

Auf der Hauptstraße befindet sich auch jene Stelle, an der im August eine 23 Jahre alte Fußgängerin beim Überqueren der Straße von einem Lkw an der Ecke Dominicusstraße erfasst wurde. Auch am Tempelhofer Damm kommt es immer wieder zu schweren Unfällen.