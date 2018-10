Brände Brand in Toilette: Schule in Tempelhof evakuiert

Berlin. Wegen eines Brandes auf einer Toilette mussten rund 1000 Schüler und Lehrer in Berlin-Tempelhof die Schule verlassen. Am Montagmorgen war in dem Oberstufenzentrum in der Dudenstraße ein Feuer ausgebrochen, wie die Feuerwehr mitteilte. Grund war ein brennender Handtuchhalter in einer Toilette. Ein Teil des Gebäudes wurde dadurch komplett verraucht.

Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht hatte, konnten Lehrer und Schüler wieder in das Gebäude zurückkehren.

( dpa/seg )