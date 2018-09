32,5 Millionen Euro für die „Neue Mitte Tempelhof“

Berlin. Seit Jahren ist das Ortsteilzen­trum von Tempelhof Gegenstand großer Diskussionen – jetzt kommt Bewegung in den geplanten Umbau des Areals am Rathaus des Bezirks: Der Senat hat Dienstag beschlossen, die sogenannte „Neue Mitte Tempelhof“ zum Stadtumbaugebiet zu erklären. Etwa 32,5 Millionen Euro werden für die Aufwertung der In­frastruktur und des öffentlichen Raums zur Verfügung gestellt. „Berlin fördert den Stadtumbau in nun 19 Quartieren“, sagte Bausenatorin Katrin Lompscher (Linke). „In Zeiten des anhaltenden Wachstums können die Bezirke die Förderung dafür nutzen, den Quartieren neue Entwicklungsimpulse zu geben.“

Rund um das Rathaus Tempelhof stehen zahlreiche öffentliche Gebäude, darunter die Bezirksbibliothek, das Stadtbad und eine Polizeiwache. Sie sollen unter anderem mit den Mitteln aus dem Stadtumbauprogramm saniert werden. Zudem ist der Bau eines Kultur- und Bildungshauses geplant, die Erweiterung des Rathauses, die Neuanlage eines Stadtplatzes am Tempelhofer Damm und neue Jugend- und Kitaeinrichtungen. An der Götzstraße sollen 500 Wohnungen entstehen.

Umbau und Neuordnung sollen 184 Millionen kosten

Die Gesamtsumme für Umbau und Neuordnung des Areals beläuft sich laut Voruntersuchung der Stadtentwicklungsverwaltung auf rund 184 Millionen Euro. Neben Mitteln aus der Stadtumbau-Förderung sollen Gelder aus dem Senatsfördertopf Siwana einfließen.

Für Ärger sorgte, dass für die Umbaupläne womöglich ein Pfadfinderheim an der Götzstraße weichen muss. Baustadtrat Jörn Oltmann (Grüne) sagte, ein Wegfall des Pfadfinderheims sei für das Stadtentwicklungs- und Jugendamt nicht vorstellbar.“ Nach dem Senatsbeschluss die Beantragung weiterer Fördermittel vom Bund möglich. Ein Termin für den Baustart steht noch aus.

