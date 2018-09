Im Flughafen Tempelhof warben Schulen und Kitas für sich

Berlin. Dass es dieses Mal besonders gut laufen wird, dass besonders viele Interessierte hineinwollen, kündigt sich am Vormittag schon auf dem Vorplatz des Flughafen Tempelhofs an: lange Schlangen dort, wo Spontanbesucher – also die ohne vorherige Online-Regis­trierung – sich anstellen konnten. Seit 2014 gibt es den Berlin-Tag, eine „Informationsmesse im Bildungsbereich“, wie es eher hölzern heißt. Zum vorherigen Berlin-Tag im März waren gut 2500 Besucher gekommen.

Und nun, nach nur sechs Monaten, wurde schon wieder dazu eingeladen, klar, der Druck ist weiterhin hoch. In Berlin fehlen, wie auch in vielen anderen Bundesländern, Lehrer, Kita-Erzieher, Sozialpädagogen. Es gilt, jeden zu finden, der sich für die Berufe eignet – ob als Quereinsteiger, in berufsbegleitender Ausbildung in der Kita oder sogar, der größte anzunehmende Glücksfall, voll ausgebildete Pädagogen und Erzieher. Hier konnten Bewerber und mögliche Arbeitgeber – sprich die Schulen oder Kitas – direkt aufeinandertreffen.

Wer gefragt ist, bei dem kann es dann ganz schnell gehen. Auf dem Berlin-Tag können sogar Vorverträge mit Schulen und Kitas geschlossen werden. Inzwischen stellt das Land Berlin bei Lehrern ganzjährig ein.

Mehr als 4500 Besucher sind dieses Mal mit dabei

Das Gedränge ist groß, die Schlangen sind lang, der Erfolg ist damit unübersehbar – zumindest, was die Besucherzahlen angeht. Mehr als 4500 Interessenten sind am Sonnabend gekommen, die Vorträge zur Schullandschaft und zur Frage, wie man als Quereinsteiger in den Lehrer-Beruf einsteigen kann, sind rappelvoll. Sie finden im ehemaligen Flughafenrestaurant mit Blick aufs Flugfeld statt, draußen steigen derweil prächtige Drachen in die Luft: das „Festival der Riesendrachen“. Der Drache steht in China für Kraft und Stärke.

Und Kraft hat dieser Berlin-Tag. „Hier sind 1000 Menschen mehr da als angemeldet“, sagt Senatorin Sandra Scheeres (SPD), die sich unter die Besucher gemischt hatte. Man sehe daran, Lehrer und Erzieher seien tolle Berufe und offensichtlich wollten viele Leute sich engagieren. Natürlich gebe es Voraussetzungen, allein Engagement reicht nicht, aber wenn es passt, wunderbar. Eben habe man so einen Fall gehabt, „Goldstaub“, ein voll ausgebildeter englischsprachiger Lehrer, der dazu noch eine Weiterbildung für „Deutsch als Fremdsprache“ absolviert hat. So einen kann man sofort brauchen.

Auch am Stand der Schulaufsicht Spandau ist man zufrieden. „Gefühlt hatten wir mehr gute Kandidaten für den Quereinstieg als im März“, sagt Peter Obst, der im Bezirk für die Grundschulen zuständig ist. In Spandau ist der Anteil von Quereinsteigern mit 6,2 Prozent am höchsten in Berlin. Für den Bezirk ist es schwierig, reguläre Lehrer zu finden, was nicht nur an der Randlage liegt. Viele Schulen kämpfen mit Problemen, sind Brennpunktschulen mit schwieriger Schülerschaft. Hier Lehrer zu sein, ist nicht leicht. „Aber durch die Quereinsteiger kriegen wir mehr Männer als Pädagogen in die Grundschulen“, sagt Obst. Das sei wichtig, gerade für die Jungs in den Klassen.

Nicht nur Schulen werben an diesem Tag um neue Kollegen – auch Kitas und Horte. Theoretisch kann eine größere Kita bis zu 33 Prozent der Betreuungszeit mit Erziehern in berufsbegleitender Ausbildung abdecken. Die Realität ist anders – ein Platz für einen berufsbegleitenden Quereinstieg in die Kita ist nicht leicht zu finden. Viele Kitas halten sich zurück. „33 Prozent ist eine Wunschvorstellung“, sagt Ingrid Klein aus dem Vorstand des Evangelischen Kitaverbands ganz klar, die an einem der Stände steht.

Woran es hakt? Die berufsbegleitende Ausbildung ist für eine Kita aufwendig. Ingrid Klein erklärt es praktisch – angenommen man habe zwei Erzieher in der Ausbildung. Drei Tage arbeiteten sie in der Kita, die anderen beiden Tage lernten sie in der Schule. Doch meist hätten beide Erzieher am selben Tag Schule – sodass sie zeitgleich in der Kita fehlten. „Man müsste die Schultage versetzt anbieten“, sagt Klein. „Dann könnte es klappen.“