Robert Dylon (links), 48, muss sein Rad über die Brücke an der Säntisstraße in Marienfelde tragen, Rentner Arthur Becker, 82 ist nicht mehr gut zu Fuß

Der Bahnübergang an der Säntisstraße ist seit Monaten gesperrt. Nun soll eine provisorische und steile Stahlgitter-Treppe helfen

Bahnübergang Steile Behelfsbrücke in Marienfelde verärgert Anwohner

Tempelhof-Schöneberg. Ein halbes Jahr ist der Bahnübergang an der Säntisstraße in Marienfelde wegen der Vorbereitungen auf den Ausbau der Dresdner Bahn jetzt schon gesperrt. Das Provisorium – eine Fußgängerbrücke mit hoher Stahlgitter-Treppe – macht den Passanten schwer zu schaffen. Während des heißen Sommers schleppten schwitzende Mütter und Väter die Kinderwagen die steilen Treppen der Brücke über die S-Bahn-Gleise rauf und runter. Auch ältere Marienfelder und Fahrradfahrer können sich kaum vorstellen, dass das noch jahrelang so gehen soll. „Meine Frau kann jetzt gar nicht mehr mit zum Einkaufen gehen“, bedauert Arthur Becker. „Mit ihrem Rollator kommt sie hier nicht hoch und nicht runter.“ Der 82 Jahre alte Marienfelder ist selbst nicht mehr gut zu Fuß.

Doch bislang haben die vielen Beschwerden nicht viel gebracht. Nur wer mit dem Rad unterwegs ist, darf hoffen: „Wir gehen davon aus, dass die Fahrradrinne noch in diesem Jahr oder Anfang 2019 gebaut wird“, sagte ein Sprecher der Bahn der Berliner Morgenpost.

Das dürfte auch Robert Dylon freuen. Der 48-Jährige arbeitet bei Daimler jenseits der Brücke und trägt sein Fahrrad fast täglich rauf und runter. „Meine Schwester muss jetzt die Kinder jeden Morgen mit dem Auto zur Kiepert-Grundschule fahren“, sagt eine andere Anwohnerin. „Vorher waren sie mit dem Fahrrad unterwegs.“ Die Alternative wäre ein etwa drei Kilometer langer Umweg. Die Sperrung bleibt mindestens zwei Jahre bestehen.

Aus Kostengründen keine barrierefreie Brücke

Die Deutsche Bahn macht den Passanten keine Hoffnung: „Da die Fußgängerbrücke nur eine bauzeitliche Zwischenlösung ist, wurde unter dem Kosten-Nutzung-Aspekt wegen des sehr geringen Aufkommens keine barrierefreie Brücke gewählt“, verteidigt der Sprecher die Lösung. Ein Aufzug sei zu teuer. Die Kosten dafür lägen geschätzt bei weit mehr als 600.000 Euro.

Die Landesbeauftragte für Behinderte, Christine Braunert-Rümenapf, kritisiert den Umgang mit mobilitätseingeschränkten Menschen. Der CDU-Kreischef von Tempelhof-Schöneberg, Florian Graf, nennt die Situation unzumutbar. Er appelliert an die Bahn, eine akzeptable Lösung zu finden.

