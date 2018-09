Erschossener Nidal R. wird am Donnerstag beigesetzt

Berlin. Der Leichnam des Intensivstraftäters Nidal R. ist am Dienstag auf Anweisung der Staatsanwaltschaft von der Gerichtsmedizin nach erfolgter Obduktion freigegeben worden. Der 36-Jährige war am vergangenen Sonntagabend in Neukölln vor den Augen seiner Familie erschossen worden.

Nidal R. galt seinerzeit als Deutschlands jüngster Intensivtäter

Foto: BM

Vermutlich zwei Unbekannte hatten achtmal auf Nidal R. geschossen, er starb wenig später im Krankenhaus. Nach Informationen der Berliner Morgenpost soll Nidal R. am Donnerstag auf dem Neuen Zwölf-Apostel-Kirchhof am Werdauer Weg in Schöneberg beigesetzt werden. Die Polizei wird präsent sein, rechnet aber nicht mit gewalttätigen Auseinandersetzungen. Der Zwölf-Apostel-Friedhof verfügt seit Juni 2015 über ein islamisches Gräberfeld. Es handelt sich um das erste muslimische Gräberfeld auf einem evangelischen Friedhof in Berlin. Auch sarglose Bestattungen sind hier möglich.

Im Mai 2015 kamen etwa 3000 Menschen zur Beisetzung von Aziz und Ahmad A., Brüder, die einer arabischen Großfamilie angehörten. Die bei einem Autounfall ums Leben gekommenen Brüder wurden auf dem muslimischen Friedhof am Columbiadamm beigesetzt.

Mehr zum Thema:

Die Akte Nidal R. alias „Mahmoud“

Acht Schüsse am Tempelhofer Feld

Sicherheitsexperten befürchten Eskalation im Clan-Krieg

Gegen kriminelle Clans muss konsequenter vorgegangen werden

Ergebnis der Obduktion: Acht Schüsse trafen Nidal R.

Intensivtäter am Rand des Tempelhofer Felds erschossen

( ag )