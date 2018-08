Tempo 30 für bessere Luft in Schöneberg und Tempelhof

Berlin. Manchem ist es sicherlich schon aufgefallen: Die Schilder sind bereits aufgestellt, aber noch durchgestrichen. Vom 3. September an gilt am Tempelhofer Damm in Tempelhof und an der Hauptstraße in Schöneberg Tempo 30.

Damit startet die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Umweltschutz ihren einjährigen Pilotversuch gegen die Luftverschmutzung auf zwei weiteren stark befahrenen Hauptstraßen in Berlin. „Alles verläuft planmäßig“, sagte die stellvertretende Sprecherin Dorothee Winden am Mittwoch der Berliner Morgenpost.

Autofahrer müssen also übernächste Woche auf dem Tempelhofer Damm auf einem 1,1-Kilometer-Abschnitt zwischen Alt-Tempelhof und Ordensmeisterstraße ihr Tempo drosseln, auf der Hauptstraße in Schöneberg zwischen Kleistpark und Innsbrucker Straße ist der neue Abschnitt rund 1,6 Kilometer lang. „Es geht uns darum, die Gesundheit der Berliner zu schützen, ohne Fahrverbote aussprechen zu müssen“, betonte Umweltsenatorin Regine Günther (parteilos, für Grüne).

Der Versuch an fünf besonders belasteten Berliner Hauptverkehrsstraßen ist umstritten. Erklärtes Ziel ist es, die Stickoxidwerte zu senken und den Verkehr besser fließen zu lassen. Die Ampeln sollen dazu neu geschaltet werden. Seit 9. April läuft die Pilotphase an der Leipziger Straße, seit 4. Juni an der Potsdamer Straße zwischen Potsdamer Platz und Kleistpark. Im November soll es an der Kantstraße zwischen Amtsgerichtsplatz bis Savignyplatz losgehen.

In der künftigen Tempo-30-Zone an der Hauptstraße befindet sich auch jene Stelle, an der am Dienstag eine Fußgängerin beim Überqueren der Straße von einem Lkw erfasst wurde. Die 23-Jährige starb noch am Unfallort. Mehrere Organisationen rufen für den heutigen Donnerstag um 17.30 Uhr zu einer Mahnwache an der Unfallstelle, Hauptstraße Ecke Dominicusstraße auf. Auch am Tempelhofer Damm kommt es immer wieder zu schweren Unfällen. Wie die Verkehrssituation dort in den Griff zu bekommen ist, darüber diskutierten am Mittwochabend in der Zollgarage des ehemaligen Flughafens Tempelhof Anwohner und mehrere Initiativen.

Auf Beschluss der Bezirksverordnetenversammlung soll es in den nächsten Jahren einen Verkehrsversuch zwischen Alt-Tempelhof und Ullsteinstraße geben. „Verbesserungspotenziale bestehen durch geänderte Spurführungen, Ampelphasen und durch die Nutzung des Mittelstreifens“, sagte die zuständige Stadträtin Christiane Heiß (Grüne).

Der Vertreter des mit der Untersuchung beauftragten Dresdner Unternehmens IVAS machte klar, dass nicht alle Wünsche erfüllt werden könnten. Ein abgetrennter Radweg sei schwierig, eine Radspur denkbar. Parkplätze stünden zur Disposition – und auch die Autofahrer hätten weniger Platz zur Verfügung.