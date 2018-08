Nur knapp 90 Prostituierte offiziell in Berlin angemeldet

Berlin. In Berlin bieten mehr als 8000 Prostituierte ihre Dienste an. Bislang aber sind nur 87 Prostituierte in der Hauptstadt ganz offiziell angemeldet – obwohl dies das bundesdeutsche Prostituiertenschutzgesetz schon seit gut einem Jahr vorschreibt. Immerhin jeder vierte Sexworker war der Pflicht nachgekommen: „Bislang gab es berlinweit 2000 Anmeldeversuche“, sagte die Bezirksbürgermeisterin von Tempelhof-Schöneberg, Angelika Schöttler (SPD) am Freitag. Es blieb deshalb lediglich bei Versuchen, weil die Ende 2017 neu geschaffene zen­trale Anlaufstelle „Probea“ im Rathaus Schöneberg für alle Prostituierten in Berlin erst seit 1. Juli arbeitsfähig ist. Ein Zustand, der für Unverständnis und Kritik sorgt.

Rückstand soll bis Jahresende aufgeholt werden

Bis Jahresende hofft Bürgermeisterin Schöttler, den Rückstand bei der Anmeldung aufholen zu können. „Wir sind nun endlich gestartet mit der echten Ausgabe der endgültigen Bescheinigungen für die Beratung und die Anmeldung“, betonte Schöttler. Bis Ende November gelte die Übergangsfrist, in der die Sexanbieterinnen und -anbieter die „formlose Bescheinigung über den Versuch einer Anmeldung“ bei Kontrollen vorzeigen können. „Der Abstimmungsbedarf zwischen den zwölf Bezirken und dem Senat war sehr groß“, begründet die Bürgermeisterin, warum Berlin weitaus länger als andere Bundesländer braucht, um das Bundesgesetz umzusetzen. „Wir haben hier eine neue Behörde in verhältnismäßig kurzer Zeit erfolgreich aufgebaut.“

Seit 1. Juli seien in der Anlaufstelle 244 Termine vergeben und 87 Anmeldungen bescheinigt worden. 545 vorläufige Anmeldebescheinigungen wurden seit dem Start im Februar erteilt, zusätzlich zu den bereits in den Bezirken zuvor ausgestellten 1581 Anmeldebescheinigungen. Die 16 Mitarbeiterstellen werden vom Senat mit je 80.000 Euro finanziert. Vor der Anmeldung ist eine gesundheitliche Beratung vorgeschrieben, Telefondolmetscher können dabei zugeschaltet werden.

Bußgeld droht

Mit der Anmeldung werden die Daten an das Finanzamt gemeldet, denn Prostitution ist steuerpflichtig. Übermittelt werden Name, Vorname, Geburtsdatum und Meldeadresse. Ansonsten würden Beratung und Anmeldung vertraulich behandelt. Wer über keine vorläufige Anmeldung oder Anmeldungsbescheinigung verfügt, kann mit einem Bußgeld von bis zu 1000 Euro bestraft werden. Die Kontrollen sollen die Ordnungsämter und die Polizei durchführen. Allerdings gibt es dabei laut Schöttler „auch noch Abstimmungsbedarf“.

