Deutsch Amerikanisches Volksfest: Schausteller wurde Falschgeld angedreht

Berlin. Das 57. Deutsch-Amerikanische Volksfest zählt bisher weniger Besucher als im vergangenen Jahr. „Der heiße Sommer machte uns zu schaffen“, sagt Thilo-Harry Wollenschlager. Umso mehr setzt der Mann, der den geschichtsträchtigen Rummel seit zehn Jahren organisiert, auf den Endspurt. Bis Sonntag, 20 Uhr, blinkt und blitzt es noch auf der Industriebrache im Marienpark, ein paar Busstationen vom U-Bahnhof Alt-Mariendorf entfernt.

Volksfest rechnet mit insgesamt 300.000 Besuchern

Nach 24 Tagen ist dann Schluss für dieses Jahr. „Wir gehen davon aus, dass wir noch aufholen und wieder auf rund 300.000 Besucher kommen“, sagt Wollenschlaeger. Zwischenfälle gab es seinen Angaben zufolge bei dem Familienfest mit über 110 Ausstellern nicht, nur ein paar falsche Fuffziger. Ein erfahrener Schausteller bemerkte sofort, dass ihm Falschgeld angedreht werden sollte. Die Polizei konnte die osteuropäische Falschgeld-Bande festnehmen und fand selbst in den Windeln des Babys noch gefälschte Fünfzig-Euro-Scheine.

Thilo-Harry Wollenschlaeger, Veranstalter des Deutsch-Amerikanischen Volksfestes

Foto: Gudrun Mallwitz

Davon erzählt Wollenschlaeger exklusiv rund 20 Gästen am Treffpunkt vor der großen Bühne, die einen Blick hinter die Kulissen gewonnen haben. Nicht einmal eine Schlägerei habe es bislang gegeben, sagt er. „Unser Deutsch-Amerikanisches Volksfest hat nicht viel mit dem Oktoberfest gemein.“ Alles relaxed, alles entspannt.

Ein Stück Familiengeschichte

Das jährliche Traditionsfest bedeutet für ihn als Organisator und Schausteller in fünfter Generation nicht nur ein Geschäft, sondern ist wichtiges Stück Familiengeschichte. Denn die Idee, in der Zeit des Kalten Krieges ein Deutsch-Amerikanische Volksfest in Berlin zu veranstalten, hatte einst sein Vater. Zusammen mit dem militärischen US-Befehlshaber Frederick Hartel eröffnete er es am 29. Juli 1961 auf dem Kasernengelände am Hüttenweg Zehlendorf. Seitdem ist das „DAV“ mehrfach umgezogen.

Sabine und Michael besuchen das Deutsch-Amerikanische Volksfest

Foto: Gudrun Mallwitz

Immer wieder musste es Bauprojekten weichen. Nach fünf Jahren an der Heidestraße am Hauptbahnhof kehrte das Fest 2017 zurück in den Südwesten der Stadt – nicht mehr nach Zehlendorf, sondern nach Mariendorf auf eine Industriebrache, umgeben von Bäumen. Wollenschlaeger hätte es gerne auf dem Tempelhofer Feld, er sammelte für eine Petition in kurzer Zeit über 20.000 Unterschriften. Die Politik aber stellt sich quer. „Da dürfen zu Messen wie der Bread &Butter nur die Reichen und Schönen hin“, schimpft er. „In Tempelhof hätten wir was Bleibendes, wir wissen doch nicht, ob hier nicht auch bald gebaut wird und wir wieder weg müssen.“

Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat ein Grußwort zum Fest geschrieben, doch unterstützt fühlt Wollenschlaeger sich nicht. „Die Schausteller werden regelrecht ausgegrenzt“, sagt er.

Größte Attraktion ist der transportable Looping

Es ist früher Nachmittag, man ist bis auf herumwuselnde Mitarbeiter noch fast unter sich. Beim Rundgang interessiert vor allem die neue Attraktion neben drei Achterbahnen: Mit 65 Metern Höhe gibt’s auf dem Festplatz den größten transportablen Looping. Der „Flasher“ ist was für Adrenalinjunkies. Die Sitze drehen sich in siebzig Metern Höhe noch einmal um die eigene Achse. Manuel Zinnecker aus Landshut hat ihn erst vor vier Wochen gekauft, der Neupreis für das 150 Tonnen schwere Gerät liegt ihm zufolge bei 2,4 Millionen Euro. Die Mitarbeiter Stefan Berlinger, 23, und Nicolas Fischer, 23, klettern gerade nach oben, um neues Schmierfett am Zahnkreuz anzubringen.

Stefan Berlinger (23) und Nicolas Fischer (22) arbeiten in knapp 70 Metern Höhe am ,Flasher‘ Deutsch-Amerikanisches Volksfest

Foto: Gudrun Mallwitz

Einer, der in diesem Sommer bislang vergebens auf das große Geschäft wartet, ist Marton Kölüs. Er ist zum zweiten Mal mit seinem weiß-pinkfarbenen Stand dabei. Der Candyman, der einst Schlagzeug studiert hat und viele Jahre als Nageldesigner gearbeitet hat, bietet Zuckerwatte als bunte Blumen an, die er sich patentieren hat lassen. Auch er hofft auf mehr Gäste in den nächsten Tagen. „An manchen Tagen läuft es gar nicht gut“, bedauert er. Dabei gab es in diesem Jahr ganz besondere Angebote: Ein Modell der „Hungerharke“ steht anlässlich 70 Jahre Berliner Luftbrücke am Eingang zum historischen Volksfestteil, in dem auch Ausstellungen von zwei Berliner Alliierten-Museen zu finden sind.

Inzwischen sind an diesem Nachmittag schon mehr Besucher da - und Candyman Kölus schenkt einer vorbeilaufenden jungen Familie eines seiner kleinen Zuckerwatte-Kunstwerke. Beatrice ist mit Emma, 9, und Anton, 3, das erste Mal auf dem Festplatz im Marienpark – sie wollen wiederkommen.

Beatrice mit Emma (9) und Anton ( 3) auf dem Deutsch-Amerikanischen Volksfest mit Marton Kölüs und seiner patentierten Zuckerwatte

Foto: Gudrun Mallwitz

Service:

Deutsch-Amerikanisches-Volksfest

Marienpark Berlin

Lankwitzer Str. 45-57

12107 Berlin

Parkplatz; U6 bis Alt-Mariendorf.

Bus 181 bis Greinerstraße, zudem ab 14 Uhr kostenloser Shuttle-Verkehr vom U-Bahnhof Alt-Mariendorf zum Festgelände und zurück.

Mehr Themen aus dem Bezirk Tempelhof-Schöneberg finden sie hier.