Ziel ist Weltrekord: Lichtenrader Dackeltreffen am Sonnabend

Die Dachelranch in Lichtenrade organisiert am Sonnabend ein Treffen der Superlative. Ziel sind 666 Dackel oder mehr.

Berlin. Am Sonnabend verwandelt sich Berlin in die Hauptstadt der Dackel. Unter dem Motto „Wir wollen 666 Dackel oder mehr“ organisiert die Dackelranch in Lichtenrade von 14 bis 18 Uhr ein Dackeltreffen der Superlative. Ziel ist, den bisherigen Weltrekord zu brechen. Den hält momentan noch Großbritannien: Am Perranporth Beach in Cornwall wurden im März 2018 insgesamt 601 der Hunde gezählt. Davor lag der Spitzenwert bei 500 Dackeln.

Da der Dachshund schließlich eine deutsche Hunderasse ist, möchten die Hundehalter der deutschen Hauptstadt, einen neuen Rekord aufstellen. Das ist zumindest die große Hoffnung des im April 1986 gegründeten Vereins „Freunde der Dackelranch Lichtenrade e.V.“ (FDL). Die Veranstalter sind optimistisch: Sie warnen auf der Internetseite der Veranstaltung bereits vor Stau am Eingang und rechnen mit einem Einlassstopp falls es zu voll wird.

Ziel beim Dackeltreffen sind 666 Vierbeiner oder mehr.

Foto: Paul Zinken / dpa

Pro Hund nicht mehr als zwei Begleiter

Der Eintritt zum Dackel-Paradies am Miethepfad 9–11 kostet zwei Euro pro Person und dort sind ein paar Regeln einzuhalten: Pro Hund soll es nicht mehr als zwei Begleiter geben und für alle Vierbeiner gilt die Leinenpflicht. Für die Tierliebhaber steht natürlich die Gesundheit ganz vorne. Dackelbesitzer müssen deshalb die Impfpässe ihrer Tiere mitbringen. Für den Notfall wird ein Tierarzt vor Ort sein.

Die Veranstalter bitten auch darum, „an Hundbeutel zu denken“. Ob diese Anweisung ausreicht? Beim Canidae-Meeting im März in England hatte auch beißender Urin-Geruch zu Beschwerden der Nachbarschaft geführt. Für echte Teckel-Fans, die dann am Nachmittag noch nicht genug wehende Ohren und wedelnde Schwänze gesehen haben und sich mit Gleichgesinnten austauschen wollen, gibt es um 20 Uhr ein Aftershow-Programm in der Kneipe „Posh Teckel“. Dort können „Teckelfries“ und „Dackeldrinks“ genossen werden. Wahrscheinlich aber keine Hotdogs.

