Deutsch-Amerikanisches Volksfest - Alle wichtigen Infos

Mariendorf. Bereits zum 57. Mal findet der große Jahrmarkt beim Deutsch-Amerikanischen Volksfest statt. Alle wichtigen Fragen und Antworten zum großen Rummel finden Sie hier:

Wann und wo findet das Deutsch-Amerikanische Volksfest statt?

Gefeiert wird das Deutsch-Amerikanische Volksfest von Freitag, den 27. Juli bis zum Sonntag, den 19. August im Marienpark Berlin.

Wie sind die Öffnungszeiten für das große Volksfest?

Am Montag, Dienstag und Donnerstag öffnet das Volksfest von 14 bis 22 Uhr, am Mittwoch und Sonntag sogar bis 23 Uhr. Am Freitag und Sonnabend feiern Volksfest-Besucher von 14 bis 23:30 Uhr.

Was kostet der Eintritt zum Jahrmarkt beim Deutsch-Amerikanischen Volksfest?

Besucher des Deutsch-Amerikanischen Volksfests in Mariendorf zahlen einen Kulturbeitrag von 2,50 Euro. Im Gegenzug erhalten Sie Bons im Wert von 5 Euro, die Sie auf dem Festgelände einlösen können (außer mittwochs).

Ist das Deutsch-Amerikanische Volksfest kinderfreundlich?

Ja, das Volksfest ist kinderfreundlich, Kinder unter 14 Jahren haben freien Eintritt. Der Familientag mittwochs bietet zudem halbe Preise auf alle Fahrgeschäfte und Aktionen speziell für die jungen Gäste.

Was kann ich von dem großen Rummel erwarten?

Besucher des Deutsch-Amerikanischen Volksfests können sich auf verschiedene Fahrgeschäfte und Attraktionen freuen. Geboten werden drei Achterbahnen, zwei Auto-Scooter und ein Kettenkarussell. Für das leibliche Wohl sorgen zahlreiche Imbissbuden.

Auch sind die Wochentage auf dem Volksfest in Mariendorf unter besondere Themen gestellt. So erhalten Frauen am "Ladies-Day" freitags vergünstigte Angebote, während am Sonnabend der "Concert-Day" stattfindet.

Einen Überblick über das gesamte Programm auf dem Deutsch-Amerikanischen Volksfest finden Sie hier.

Wie komme ich am besten zum Gelände vom Deutsch-Amerikanischen Volksfest?

Jahrmarkt-Besucher, die gerne zum Marienpark möchten, nutzen am besten den öffentlichen Nahverkehr. Mit der Buslinie 181 können Sie bis zur Haltestelle Greinerstraße fahren. Vom U-Bahnhof Alt-Mariendorf (U6) bringt Sie ein kostenloser Shuttle-Servie zum Marienpark. Der Shuttle verkehrt Montag, Dienstag und Donnerstag von 14 bis 22 Uhr, an den restlichen Tagen sogar bis 23 Uhr.

Für Autofahrer, die gerne mit dem PKW zum Volksfest nach Mariendorf fahren möchten, sind Parkplätze auf dem Gelände vorhanden.

Im Marienpark Berlin, Lankwitzer Str. 45-57, 12107 Berlin

( bm )