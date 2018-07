Angela Merkel fährt in Tempelhof ohne Fahrer

Gegen Viertel vor zehn wacht das um diese Uhrzeit noch verschlafene Tempelhofer Feld auf. Über das Vorfeld des Flughafengebäudes rollen etliche Polizeiwagen und Kleinbusse. Es ist die Delegation um Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den chinesischen Ministerpräsidenten Li Keqiang. Von den Topmanagern der deutschen Autoindustrie lassen sie sich am einstigen Hauptstadtflughafen die Zukunftstechnologie der Branche vorführen: das fahrerlose Autofahren.

Merkel und Li steigen also in eines dieser Modelle, in diesem Fall von VW, die wie von Zauberhand lossurren. Danach will die Kanzlerin einiges wissen: Wie erkennt das Gefährt Hindernisse? Wie funktioniert das mit den Kameras? Und wie weit ist die Technologie überhaupt schon? Man habe die Fahrt auf jeden Fall gut überstanden, sagt Merkel. „Wir haben jetzt verstanden, dass es wichtig ist, die Technologie zu entwickeln, die einmal das Auto so ausgestaltet, dass es Ereignisse und Gegenstände erkennen kann.“

Das Treffen gehört zum Programm des chinesischen Staatsbesuches. Dabei geht es auch darum, bei der Entwicklung neuer Technologien zusammenzuarbeiten. Autonome und vernetzte Fahrzeuge sind neben alternativen Antrieben wie Elektroautos das große Zukunftsthema der Autobranche, die sich in einem historischen Umbruch befindet. Der Diesel-Abgasskandal hat diesen beschleunigt. Die Hersteller wollen ihre Geschäftsmodelle ändern und sich zu Mobilitätsdienstleistern wandeln.

Schon in wenigen Jahren sollen autonome Autos zumindest in Großstädten auf den Straßen rollen. Es gibt aber noch viele offene Fragen – zum Beispiel zur Datensicherheit. Es geht außerdem um gemeinsame Standards. China investiert derzeit massiv in autonome Fahrzeuge. Bei der künstlichen Intelligenz hinkt Deutschland hinterher, China und die USA sind hier führend. Merkel will das Thema nun in Europa vorantreiben.

Am Rande des Treffens unterzeichneten Vertreter der deutschen und chinesischen Autoindustrie insgesamt sechs Absichtserklärungen. Dabei geht es etwa um eine technische Kooperation bei der Entwicklung selbstfahrender Autos sowie um gemeinsame Standards. BMW und der chinesische Autobauer Great Wall besiegelten zudem ihr Gemeinschaftsunternehmen für den Bau eines Elektro-Mini in China.

( lov / dpa )