Zwei Motorradfahrer nach Zusammenprall schwer verletzt

In Lichterade sind zwei Motorradfahrer in der Nacht zu Sonnabend im Kreuzungsbereich kollidiert. Beide erlitten schwere Verletzungen.

Ein 27 Jahre alter Honda-Fahrer ist gegen 1.30 Uhr auf dem Mariendorfer Damm in Richtung Lichtenrader Damm links in die Marienfelder Chaussee abgebogen. Dabei kollidierte er mit einem 21-Jährigen, der mit seiner Suzuki den Lichtenrader Damm in Richtung Mariendorfer Damm befuhr, wie die Polizei mitteilte.

Beide Fahrer erlitten nach dem Zusammenprall schwere Verletzungen und wurden zur stationären Behandlung in Krankenhäuser gebracht.

Der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 4 übernahm die Unfallbearbeitung.

