Dieser Schöneberger Laden ist eine echte Wunderkammer

In einem kleinen Ladenlokal in Schöneberg präsentiert der Berliner Künstler Roland Albrecht sein Museum der Unerhörten Dinge.

Berlin. Wussten Sie, dass Saurier in einer seltsamen Symbiose mit wassersauren "Innerschnecken" lebten, die ihre Mägen bevölkerten? Haben Sie schon einmal ein Papierblatt gesehen, in das ein echter Gedankenblitz eingeschlagen ist? Oder ist Ihnen bekannt, dass äußerst seltener Pseudostein aus reinem Wasser besteht, weil Gletschereis im Pleistozän unter bestimmten Voraussetzungen versteinern konnte?

Wenn nicht, sollten Sie einmal im Museum der Unerhörten Dinge vorbeigehen. Ein 20 Quadratmeter großes Schöneberger Ladengeschäft beherbergt dieses winzige Berliner Juwel. Einerseits ein Museum par excellence, denn es reduziert die Museumsidee auf das Wesentliche: Objekte und deren Geschichte. Und gleichzeitig doch etwas völlig anderes, denn hier werden keine Fakten weitergereicht, sondern die Fantasie entflammt durch den Künstler Roland Albrecht, Jahrgang 1950.

"Ich erfülle alle offiziellen Kriterien eines Museums, es gibt Texte, Exponate, die ihre Aura haben, einen Ausstellungsraum, Öffnungszeiten und Führungen", sagt Albrecht. Folglich ist er auch über nationale Grenzen hinaus im Museumsverband organisiert. Trotzdem spricht er lieber von seiner literarischen Wunderkammer, die er betreibt. Viel zu lesen gibt es, daher literarisch, und noch mehr Wunder. Den roten Faden zum Beispiel, der durch das Leben eines Marquis von Maillet führte, Früchte von Wiepersdorfer Oliveneichen oder das Fell eines Bonsai-Hirsches.

Die Dinge bekommen ihren Wert erst über die Erzählung

Woher solch außergewöhnliche Exponate stammen? Es sind Fundstücke, die Albrecht im Alltag in die Fänge geraten, häufig einfach auf der Straße. Wenn ihn etwas Skurriles anspringt, kauft er auch einmal etwas. Ein Päckchen mit Ersatzhosentaschen zum Beispiel. Nichts davon besitzt materiellem Wert, "so etwas würde nicht in die Sammlung passen, einen Wert bekommen die Dinge erst über ihre Erzählung". Diese noch unerzählten, eben "unerhörten" Geschichten lauscht Albrecht seinen Funden ab beziehungsweise lässt er sich zu den absonderlichsten Berichten inspirieren. Plastiksoldaten mutieren zu Deserteuren, die dem Wahnsinn des Krieges trotzen, ein Quietscheentchen beweist die allen Naturgesetzen zuwiderlaufende Wolterische Strömungsmechanik, und Kratzer auf einem Stein werden zu Einritzungen Casanovas, die er am Dogenpalast von Venedig hinterließ.

All diese Geschichten schreibt Al­brecht selbst. Die Texte sind der eigentliche Clou der kuriosen Schau und baumeln unter den jeweiligen "Unerhörten Dingen", die auf zwei schmalen, gegenüberliegenden Brettern aufgereiht sind oder gleich direkt an der Wand hängen. "Ich habe als Künstler schon immer mit Texten und Objekten gearbeitet", sagt Albrecht, "habe dieses Projekt aber Museum genannt, um bewusst eine Grenze zum Kunstbetrieb und zum Kunstmarkt zu ziehen." Tatsächlich ging das Museum aus einer Ausstellung in einer Dresdener Galerie 1998 hervor. "Quasi als Dokumentation habe ich die im Internet weitergeführt und bin dann im Jahr 2000 mit dem Museum in das feste Haus hier gezogen."

Man sollte sich hüten, Albrecht wahllose Spinnerei zu unterstellen. Seine fantasievoll ausgeschmückten Anekdoten haben alle einen Bezug zur Realität. Der Autor recherchiert aufwendig und stößt dabei ins Metier wissenschaftlicher Texte vor, "das ist richtig Arbeit". Die Verquickung von umfassendem Detailwissen und plausibel mit einem historischen Kontext verwobenen Schnurren lässt Besucher immer wieder stutzen. Selbst dem Belesensten wird es zur unlösbaren Aufgabe, Wahres von Erfundenem zu trennen. Genau das will Al­brecht erreichen, denn "Kunst hat die Aufgabe, neue Räume zu schaffen". Deswegen gibt er auch nie Auskunft über den Wahrheitsgehalt seiner Geschichten. Und die hochkorrekt anmutenden Literatur- und Quellenangaben unter jedem Text helfen ebenso wenig weiter, denn auch die dort aufgelisteten Titel sind nicht unbedingt Teil realer Verlagsprogramme. "Dafür habe ich manch ein erfundenes Detail aus meinen Geschichten schon in wissenschaftlichen Aufsätzen wiedergefunden", sagt Albrecht. "Eine Geschichte über Weinherstellung ist sogar eins zu eins in einem Buch zur Kulturgeschichte des italienischen Essens abgedruckt worden." Im Stillen erfüllt sich für Albrecht auf diesem Wege seine künstlerische Mission, weswegen er Abschreibereien nicht beanstandet. "Nur dem Autor der italienischen Kulinarikgeschichte habe ich geschrieben, dass es für einen Künstler nichts Schöneres gibt, als nachträglich zur historischen Wahrheit zu werden!"

Der Stoff geht Albrecht nicht aus, die Exponate wechseln regelmäßig. In einem Extraraum, dem "Depot", hortet er Dinge, denen er noch nicht "zuhören" konnte. Fein säuberlich hat er sie nach Gewichtsklassen geordnet, von 0,5 Gramm bis zu über 500 Gramm. "Jedes Museum muss ein Ordnungsprinzip haben, bei mir ist es halt das Gewicht."

Dass längere Texte abschreckend wirken, glaubt Albrecht nicht. "Es gibt ein Bedürfnis nach Erzählung. Bei mir lesen die Leute, manche zwei Stunden." Das wird besonders bei der langen Nacht der Museen deutlich. "Da sind 20 Personen auf einmal hier drin, aber es ist absolut ruhig, und alle lesen – ein Erlebnis!"

Museums-Info

Adresse: Museum der Unerhörten Dinge, Crellestraße 5–6, Schöneberg, reguläre Öffnungszeiten: Mi.–Fr. von 15 bis 19 Uhr, Eintritt gegen Spende, Führungen auf Anfrage

Ausstellung: Die kleine Ausstellung ist als "Wunderkammer" angelegt. Im Zusammenhang mit durchdacht komponierten Geschichten entwickeln alltägliche und skurrile Fundstücke in neuem Kontext eine unerwartete Ausstrahlung. Regelmäßig finden künstlerische Veranstaltungen statt.

Kontakt: Tel. 781 49 32 / 0175 - 410 91 20 oder per Mail: r.albrecht@tesof.de

Infos: Detaillierte Informationen zum Museum finden Sie im Internet auf der Seite www.museumderunerhoertendinge.de.