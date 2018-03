“Mit Lichtenrade kann man es ja machen“

Empörung, Resignation, aber auch ein wenig Verständnis für die Notwenigkeit des Berliner Senats, islamistische Gefährder hinter Schloss und Riegel bringen zu müssen, kennzeichnete die Stimmung der Bürgerveranstaltung am Montagabend im Ulrich-von-Hutten Gymnasium an der Rehagener Straße in Lichtenrade. Wer dachte, dass das Thema so viele Lichtenrader mobilisiert hätte, dass es in der Schulaula mit 160 Stühlen zu eng werden könnte, hatte sich aber getäuscht. Etliche Plätze blieben leer. Rund 120 Bürger kamen zur Informationsveranstaltung. Viele kritisierten vor allem erst einmal, dass sie über die Veranstaltung nicht informiert worden waren.

Wie berichtet, will der Senat in der Jugendarrestanstalt am Kirchhainer Damm islamistische Gefährder unterbringen. Staatssekretär Torsten Akmann sagte, es gebe 80 von ihnen in Berlin, etwa die Hälfte davon habe die deutsche Staatsangehörigkeit, sodass man sie nicht ausweisen könne. Weil es in Berlin bislang keine geeignete Unterbringungsmöglichkeit für Gefährder gebe, Berlin aber verpflichtet sei, einen Gefährder in Abschiebehaft zu nehmen, werde die Einrichtung am Kirchhainer Damm dazu hergerichtet. Es gebe Bedarf für acht bis zehn Plätze, die Gefährder verbrächten dort bis zum Vollzug der Abschiebung nur ein paar Tage oder höchstens Wochen. Die Bewachung übernehme die Berliner Polizei. Noch in diesem Herbst, spätestens Anfang 2019, soll alles fertig sein.

Die Immobilie am Kirchhainer Damm mit der fünf Meter hohen Stahlbetonmauer und Alarmmeldern sowie Nato-Stacheldraht ist nach Einschätzung von Andreas Volpini, dem Leiter des Referats Gefangenenwesen der Berliner Polizei, "hervorragend geeignet", um Gefährder wegzuschließen, bis sie außer Landes gebracht werden. Seine Dienststelle wird auch die Polizisten stellen, die die Bewachung übernehmen. Er versicherte: "Es sind in jedem Fall genug Leute, die dort eingesetzt werden." Und: "Da kommt keiner rein und keiner raus, wenn wir das nicht wollen."

Haftanstalt wird drei bis fünf Jahre genutzt

Überraschend war für die Lichtenrader dann zu hören, dass die Abschiebehaftanstalt für Gefährder nach Auskunft von Akmann nur drei bis fünf Jahre genutzt werden und dann als "Drehscheibe" dienen soll. Wie Martina Gerlach, Staatssekretärin in der Senatsjustizverwaltung, bestätigte, wird das Gebäude mit den 80 Haftplätzen dann dazu verwendet, den Sanierungsstau in den Justizvollzugsanstalten abzuarbeiten. In der Renovierungszeit kämen die Häftlinge nach Lichtenrade.

Für Karin Schulze und andere Lichtenraderinnen ist das ein Unding: "Die Wut könnte man kriegen, man kann nur hoffen, dass es wirklich sicher ist", sagte sie. Bodo Pfalzgraf, Landeschef der Polizeigewerkschaft, kritisierte via Twitter: "Millionen nötig, Zeitplan wackelig, Personalbedarf und Rahmenbedingungen unklar." Für viele Bürger stand Montagabend fest: "Mit Lichtenrade kann man es ja machen, über unseren Kopf hinweg wurde das entschieden. Wir werden als Bürger in keiner Weise mehr berücksichtigt."

Burkard Dregger, innenpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion, erklärte am Montag in einer Pressemitteilung, die Pläne des Senats seien "ein erster richtiger Schritt, Berlin vor terroristischen Gefahren zu schützen". Es dürfe aber nicht übersehen werden, dass die Gefahr erheblicher Straftaten nicht nur von terroristischen Gefährdern, sondern auch von verurteilten und ausreisepflichtigen Straftätern ausgehe, wie der Mord an der Berlinerin Susanne F. im Tiergarten gezeigt habe.