Es ist neblig an diesem Freitagmorgen in Steglitz-Zehlendorf. Kühl und feucht. Entlang der Bürgersteige ist der Boden aufgeweicht. Perfektes Wetter also, um ungesehen zwischen schützenden Büschen herumzuhuschen und sich zum Frühstück aus dem Erdreich ein paar Würmer zu angeln. Ansonsten aber, so erklärt Biologin und Lehrerin Anja-Katrin Fleig, ist das Leben als Igel in Berlin gerade in diesen Tagen ein steter Kampf. Der Winterschlaf rückt näher, aber viele der Tiere sind so geschwächt, dass sie die nächste Jahreszeit möglicherweise nicht überleben. Als Mensch kann man ihnen auf einfache Weise helfen.

Biologin und Lehrerin Anja-Katrin Fleig hat mit ihren Schülern Rückzugsorte für Igel gebaut. © Patrick Goldstein | Patrick Goldstein

Fleig hat in diesem Frühjahr mit Unterstützern einen Igel-Lehrpfad eingerichtet. Mitten im Grün neben der Linie S1, Höhe Sundgauer Straße. Geld gab es von den Naturschützern des BUND, Ortsgruppe Südwest, zu denen sie gehört. Der Nachbarschaftshaus Wannseebahn e. V. hat unterstützt. Und die Leute, die die Pfeiler für die Lehrtafeln lieferten. Wer wie sie Igel schützt, hat es leichter als jemand, der etwa Spinnen vor Leid bewahren will. „Bei Igeln sagen die Menschen sofort ‚Ach, wie süß!‘“, so Fleig.

Lebensraum für Igel schwindet durch Klimawandel und Gartenpflege

Die Gründe für die Gefährdung der Igel hat sie auch den Kindern von der Mühlenau-Grundschule in Dahlem erklärt, wo Fleig als Lehrerin arbeitet. Igel sind Insektenfresser. Ist das Erdreich locker, stoßen sie auf Würmer und Käfer. Doch wo Regen durch den Klimawandel lange ausbleibt, trockne der Boden aus, wodurch ihnen eine wichtige Nahrungsquelle fehlen würde, sagt die Zehlendorferin.

Insektensterben, Mähroboter, Pestizide und – gerade in der Großstadt – immer weniger Lebensraum bedrohten die Tiere. Zudem mag es der Igel weit unordentlicher als der Mensch. Totholz beispielsweise birgt für ihn Nahrung. Gartenbesitzer dagegen stören sich an wurmzerfressenen, abgestorbenen Ästen auf ihren Grundstücken, weshalb sie das Holz bald entsorgen. Im Areal hinter dem Nachbarschaftshaus an der Berliner Straße führt Fleig durch hohes Gras und Gestrüpp und zeigt, wo sie mit ihrer Schulklasse als kleine Hilfen jüngst einen Igel-Kasten aufgestellt und Reisighaufen zusammengeschoben hat.

Igel retten: So erkennen Sie hilfsbedürftige Tiere und helfen richtig

Die Tiere hatten ihre heutige Gestalt bereits vor 15 Millionen Jahren, als die Vorfahren der Menschen teils noch auf Bäumen lebten. Seit zwei Jahren allerdings stehen sie als „potenziell gefährdet“ auf der sogenannten Roten Liste der Weltnaturschutzunion IUCN. Es gibt für Großstädter eine Menge Möglichkeiten dagegenzusteuern.

Initiatorin Fleig errichtete mit vielen Helfern einen Igel-Lehrpfad. © Patrick Goldstein | Patrick Goldstein

Hilfsbedürftige Igel erkennt man etwa daran, dass sie als eigentlich nachtaktive Tiere tagsüber unterwegs sind. Für ein Junges reichen weniger als 500 Gramm Gewicht nicht, um den Winter zu überleben. Wie schwer sie sind, lässt sich feststellen, indem man sich im Nachbarschaftshaus in Zehlendorf die Igel-Wiegekiste ausleiht.

Igel schützen und richtig umsiedeln: So klappt es

Die Tiere mögen nicht nur Unordnung. Sie können auch von Parasiten befallen sein und Krankheiten übertragen. Deshalb sollte man sie nicht anfassen, sondern in einem Handtuch oder einem Karton transportieren. Wie es mit einem krank oder unterernährt wirkenden Igel weitergehen soll, können die Experten der Igel-Station Hermsdorf beurteilen. Aber bloß nicht beliebig füttern. Ratsam sind ungewürztes Rührei und Wasser.

Als Anschaffungen ist ein Unterschlupf mit Isolierboden zu empfehlen. Es gibt Igel-Häuser zum Nisten und für den Winterschlaf – extra mit einer Türklappe, die Ratten fernhält. Ebenso können Gartenbesitzer nach englischem Vorbild in ihre Zäune Lücken schneiden, um „Hedgehog Highways“ zu schaffen, also Igel-Autobahnen oder zutreffender: Tunnel. Anja-Katrin Fleig hat mit ihren Schülern einen großen Posten „Igel-Tore“ beschafft, die man gegen eine kleine Spende beim Nachbarschaftshaus erhält. Der Erlös wird gespendet. Natürlich zugunsten bedrohter Igel.