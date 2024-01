Berlin. Zwei junge Männer müssen sich seit Donnerstag vor dem Berliner Landgericht für die Tat verantworten. So lief der erste Prozesstag ab.

Mehrfach soll sie ihre Peiniger gebeten haben, aufzuhören. Sie schlug um sich, weinte, flehte – doch die beiden jungen Männer ignorierten es einfach, während sie sich an ihr vergingen. Vor einem halben Jahr musste eine damals 14-Jährige am Berliner Schlachtensee in Zehlendorf durch die Hölle gehen. Seit Donnerstag müssen sich ihre mutmaßlichen Peiniger Mehmet E. (19) und Islam El-M. (18) nun wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung vor dem Berliner Landgericht verantworten.

Die Tat ereignete sich am 9. Juni 2023 im Paul-Ernst-Park am Südufer des Sees. Etwa 80 Jugendliche feierten an diesem warmen Freitagabend am Strand. Es wurde getrunken und vielleicht auch das eine oder andere berauschende Mittel mehr konsumiert. Dort sprachen Mehmet E. und Islam El-M. laut Anklage die betrunkene Lara K. (Name geändert) an und forderten sie auf, mitzukommen. Der Versuch ihrer Freundinnen, sie daran zu hindern, sei erfolglos geblieben.

Die Anklage, die Staatsanwältin Jessica Tesch zu Prozessbeginn verlas, offenbarte das ganze Martyrium des Mädchens. Mit dem Ziel, das Opfer zu isolieren, sollen sie die 14-Jährige in einen abgetrennten Bereich gebracht haben. Dort küsste Erdal M. laut Anklage das Mädchen, während Islam El-M. sie im Intimbereich berührte und beide sie festhielten. Laras Versuch, beide wegzuschlagen, misslang.

Ihre Freunde fanden Lara K. verletzt und blutend im Gebüsch

Schließlich habe sich Erdal M. entblößt. „Die deutlich vernehmbaren Stopp-Rufe der Zeugin hörten die Angeklagten und ignorierten es“, las Staatsanwältin Tesch weiter vor. Während Lara weinte und ihre Peiniger anflehte, aufzuhören, sei sie von Mehmet E. vergewaltigt worden.

Schließlich sei es ihr doch noch gelungen, sich loszureißen und zu fliehen. Dabei stürzte Lara in ein Gebüsch und verletzte sich im Gesicht. „So wurde sie von ihren Freunden, die sie mittlerweile vermissten, aufgefunden“, schloss die Staatsanwältin ihren Vortrag.

Die beiden Angeklagten verzogen währenddessen keine Miene. Mehmet E., der sich seit August in Untersuchungshaft befindet, saß hinter einer dicken Panzerglasscheibe. Islam El-M. ließ sich alles Gesagte von einem Dolmetscher übersetzen. Das Opfer war beim Prozessauftakt nicht anwesend. Sie soll am nächsten Dienstag aussagen.

Nebenklage wollte Öffentlichkeit ausschließen

Philipp Horrer, Anwalt des Opfers, beantragte noch vor Anklageverlesung, Presse und Zuhörer während des gesamten Prozesses auszusperren. Nach etwa einstündiger Beratung lehnte die 8. Jugendkammer den Antrag jedoch ab. Zwar ist das bei Sexualdelikten an Minderjährigen nicht unüblich, um die Intimsphäre des Opfers zu schützen. Im konkreten Fall überwiege aber die Presseöffentlichkeit, befand der Vorsitzende Richter Nikolai Zacharias.

„Sie hat die Tat bereits gegenüber den Zeugen, die vor Ort waren, öffentlich gemacht“, so der Richter weiter. Ein genereller Ausschluss der Öffentlichkeit sei daher nicht geboten. Um trotzdem dem Schutz der Intimsphäre von Lara K. gerecht zu werden, könne es partiell geschehen. Anwalt Horrer kündigte an, das für die Aussage seiner Mandantin am kommenden Dienstag beantragen zu wollen.

Dass der Prozess vor einer Jugendkammer verhandelt wird, liegt nicht am Alter der Angeklagten, sondern der mutmaßlichen Täter. Sie könnten als Heranwachsende auch nach Erwachsenenstrafrecht verurteilt werden, wobei ihnen dann eine Haftstrafe von bis zu fünf Jahren drohen könnte. Entscheidend ist, dass das Opfer minderjährig ist. Insgesamt sind 15 weitere Verhandlungstage und ein Urteil für den 4. April geplant.

Auch Prozess um Gruppenvergewaltigung im Görlitzer Park beginnt

Zwei weitere Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren stehen im Verdacht, an der Tat beteiligt gewesen zu sein. Gegen sie wird laut Staatsanwaltschaft in einem gesonderten Verfahren ermittelt. Beide sollen als Intensivtäter gelten und wurden bereits am 1. August wegen eines Raubüberfalls in Steglitz festgenommen und sitzen in Untersuchungshaft.

Am kommenden Donnerstag startet außerdem der Prozess um die Gruppenvergewaltigung im Görlitzer Park am 21. Juni 2023. Drei Männer im Alter von 22 und 23 Jahren sind angeklagt, sich an einer 27-Jährigen vergangen zu haben. Sie war am Morgen des Tattags mit ihrem Ehemann in der Grünanlage unterwegs.

Mindestens fünf Männer sollen das Paar dann überfallen, den Mann niedergeschlagen und ihm dann Bargeld in Höhe von 1200 Euro entrissen haben. Während mindestens zwei Männer den Mann festhielten und weiter auf ihn einschlugen, sollen die drei Angeklagten seine Frau vor seinen Augen vergewaltigt haben. Die Anklage lautet außerdem auf gefährliche Körperverletzung und schweren Raub. Am Donnerstag gaben Polizei und Staatsanwaltschaft bekannt, dass am 31. Dezember erneut eine Frau im Görlitzer Park vergewaltigt wurde.

