Berlin. Im Schwesternwohnheim sind bereits 220 Plätze entstanden, die ausgelastet sind. Jetzt sollen noch drei Klinikhäuser umgebaut werden

Lange war es ruhig rund um die alte Lungenklinik Heckeshorn und die Absicht des Senats, dort weitere Geflüchtete unterzubringen. Wahrscheinlich hatten die Bewohner der Wannsee-Insel das Thema schon längst abgehakt. Immerhin wohnen bereits mehr als 200 Flüchtlinge in einem ehemaligen Schwesternwohnheim. Mehr könne die kleine Ortslage Heckeshorn mit etwa 800 Einwohnern nicht verkraften, so der Tenor der Bevölkerung. Doch die Prüfung des Standortes durch die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung ist weitergelaufen, der Bedarf an Unterkünften derzeit groß. Jetzt steht fest: Auf Heckeshorn sollen noch einmal mehr als 500 Plätze geschaffen werden.

Insgesamt sollen auf dem Areal voraussichtlich zukünftig 764 Unterbringungsplätze zur Verfügung gestellt werden. Das erklärte die Senatsverwaltung für Soziales auf Anfrage der Abgeordneten Franziska Brychcy (Linke). Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende hatte sich nach den Kapazitäten für geflüchtete Menschen am Standort Heckeshorn erkundigt, nun liegt die Antwort aus der Verwaltung vor.

Der Eingang zur Lungenklinik Heckeshorn ist noch erhalten. Die Klinik ist seit 2004 Teil des Helios Klinikums Emil von Behring in Zehlendorf. © Katrin Lange | Katrin Lange

Doch bis es soweit ist, dass die alten Klinikgebäude genutzt werden können, wird es noch eine Weile dauern. Vor 2026 ist nicht damit zu rechnen. Denn auf die Frage, bis wann die weiteren Plätze geschaffen werden sollen, heißt es: „Entsprechend der artenschutzrechtlich vorgegebenen ökologischen Bauzeitenregelungen, die pro Jahreszeit nur bestimmte bauvorbereitende Arbeiten zulassen, wird derzeit mit einer Bauzeit von rund zwei Jahren pro Gebäude gerechnet.“ Es sei geplant, die Arbeiten an den Gebäuden möglichst parallel auszuführen.

Bereits seit 2015 wurde über die Unterbringung von Geflüchteten in der alten Lungenklinik Heckeshorn diskutiert. Zu der Zeit hatte sich der Beirat für Integration und Migration an den damaligen Sozialsenator Mario Czaja (CDU) mit der Bitte gewandt, Flüchtlinge im Bezirk statt in einem Containerdorf in der ehemaligen Lungenklinik Heckeshorn unterzubringen. Schon zu diesem Zeitpunkt wurde geprüft, ob sich das Krankenhaus als Standort eignet. Denn der Beirat ging davon aus, dass traumatisierte Flüchtlinge dort besser untergebracht werden könnten als in einem Containerdorf.

Doch aus Naturschutzgründen war das Umbauvorhaben der alten Klinik zunächst zurückgestellt worden. Es waren Bedenken laut geworden, dass Lebensräume von Gebäudebrütern, wie Fledermaus und Vögel, vernichtet werden könnten. Nur das alte Schwesternwohnheim, das vorher auch schon zu Wohnzwecken diente, konnte für 220 Flüchtlinge genutzt werden. Ab 2019, als sich die Situation entspannt hatte, war sogar davon die Rede, dass die Klinikhäuser nicht mehr nötig seien. Mittlerweile hat sich die Lage allerdings wieder verschärft, Plätze für die Unterbringung von Flüchtlingen werden dringend gebraucht.

Viele Klinikbauten sind noch gut erhalten. © Katrin Lange | Katrin Lange

Daher wurden die Pläne weiterverfolgt. Nach Auskunft der Senatsverwaltung für Soziales wurden bereits im März 2021 zwei Gutachten beauftragt, die sich mit den Erfordernissen des benachbarten Vogelschutzgebiets auseinandergesetzt haben. „Darauf aufbauend erfolgt nun die Klärung mit den zuständigen Naturschutzbehörden, inwieweit Schutzziele des Bundesnaturschutzgesetzes betroffen sind“, heißt es in der Antwort der Verwaltung. Im Anschluss solle die Behördenbeteiligung stattfinden, dafür stünden ab Januar 2024 erhöhte Personalressourcen zur Verfügung.

Lesen Sie hier: Das Beste aus Steglitz-Zehlendorf

Parallel dazu wird derzeit ein neuer Bebauungsplan für den betroffenen Bereich und für die vorgesehenen Gebäude erarbeitet. Dieser soll die Nutzung des Areals für die „Unterbringung für Geflüchtete“ dauerhaft sichern. Drei Klinikgebäude sollen als Aufnahmeeinrichtung beziehungsweise als Gemeinschaftsunterkunft genutzt werden, „womit 502 zusätzliche Plätze geschaffen werden“, so die Sozialverwaltung.

Es wird zudem geprüft, ob ein weiteres Haus für die kurzfristige Schaffung von temporären Unterbringungsplätzen infrage kommt. Dort gibt es nach Einschätzung der Verwaltung noch einmal Kapazitäten von 80 bis 130 Plätzen. „Die Planung für dieses Vorhaben hat derzeit begonnen, so dass der Zeitpunkt der Inbetriebnahme noch nicht benannt werden kann“, erklärt die Verwaltung in der Antwort. Die 220 Plätze in dem Schwesternwohnheim waren in den vergangenen zwölf Monaten zu 98 Prozent ausgelastet.