Berlin. Die Firma Undkrauss ist der vierte Mieter im Forschungs- und Laborgebäude an der Fabeckstraße. Ende des Jahres soll es fertig sein.

Der Forschungscampus in der Nachbarschaft der Freien Universität (FU) füllt sich nach und nach mit Mietern. Gerade wurde wieder ein neuer Vertrag mit einem Berliner Unternehmen aus der Baubranche unterschrieben. Die Firma „Undkrauss“ hat 500 Quadratmeter in einem Neubau auf dem Gelände des ehemaligen US-Hospitals angemietet. Vor noch nicht mal einem Jahr wurde der Grundstein für das neue Gebäude gelegt, das zum künftigen Innovationscampus „Fubic“ an der Fabeckstraße in Dahlem gehört. Die Abkürzung steht für Business and Innovation Center next to Freie Universität Berlin Campus. Das Forschungs- und Laborgebäude soll Ende des Jahres fertig sein.