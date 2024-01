Berlin. Im Vorfeld der Silvesternacht konzentrierte sich die Debatte auf Neukölln. Doch Krawalle gab es anderswo. Eine überraschende Wendung.

Bevor es knallt, filmt die Kamera zwei junge Männer. Sie sind in schwarz gekleidet, ihre Gesichter vermummt. Sie nehmen Anlauf mit einer schwarzen Mülltonne, schieben sie in einen Wendehammer auf das Feuer zu. Dann reißt die erste Sequenz ab. Sie geht in eine Aufnahme über, die mindestens zwei brennende Tonnen zeigt. Davor Schaulustige auf den Gehwegen. Unterlegt ist das Video mit einem Rapsong: Als die Worte „Berlin brennt“ erklingen, erleuchtet das Bild hell. Funken sprühen, ein Pärchen am Straßenrand weicht einige Meter zurück. Jetzt reißt die Sequenz erneut ab. Nun sind behelmte Polizisten zu sehen, die einen Mann festnehmen. Es fallen die Worte: „Verpiss dich“.