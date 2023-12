Berlin. In diesem Jahr stand der Ortsteil Zehlendorf deutlich mehr in der Aufmerksamkeit als Steglitz mit Schloßstraße und Kreisel-Baustelle.

In diesem Jahr war die Aufmerksamkeit im Südwesten ausnahmsweise mal nicht so sehr auf die Schloßstraße in Steglitz gerichtet, auch am Steglitzer Kreisel ist kein sehenswerter Baufortschritt zu verzeichnen. Vielmehr stand 2023 der Ortsteil Zehlendorf im Mittelpunkt des Geschehens. Und das nicht nur, weil ein vermeintlicher Löwe auf dem Waldfriedhof gesichtet wurde, der für weltweite Aufmerksamkeit sorgte, sodass jetzt auch die New Yorker wissen, wo Zehlendorf liegt.