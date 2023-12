Berlin. Die Lastenbeschränkung auf zwei Brücken in Steglitz-Zehlendorf kann zu Umfahrungsverkehr führen. Doch es gibt eine Sonderreglung.

Schwere Verkehrsmittel müssen in Steglitz-Zehlendorf auf der Autobahn 115 auf Höhe „Spanische Allee“ und „Borussenstraße“ unter Umständen nun einen Umweg auf sich nehmen. Wie Urban Aykal (Die Grünen), Bezirksstadtrat für Ordnung, Umwelt- und Naturschutz, Straßen und Grünflächen, auf Anfrage der Berliner Morgenpost bestätigte, dürfen Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht von über 16 Tonnen in Zukunft nicht mehr über die Autobahnbrücken „Spanische Allee“ und „Borussenstraße“ in Steglitz-Zehlendorf fahren.