Berlin. Angelehnt an die französische Süßspeise Paris-Brest hat der Küchenchef des eins44 seine Variation, Berlin Brest, kreiert.

Ein Hinterhof in Neukölln, in den Räumlichkeiten einer alten Schnapsbrennerei: Hier befindet sich das eins44. In der Restaurantküche zeichnet Julius Nowak, Küchenchef des Fine-Dining Restaurants, mit einem Spritzbeutel Teigkringel auf eine Backunterlage. Sie bestehen aus Brandteig. Das ist ein Teig, der im Kochtopf unter Rühren erhitzt wird, bis er sich ansetzt. Wenn die Masse etwas ausgekühlt ist, kommen nach und nach Eier dazu. Aus dem aufgespritzten Brandteig werden dann kreisförmige Éclairs gebacken, die mit Maronen-Creme gefüllt werden: Es entsteht die Süßspeise Berlin Brest.