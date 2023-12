Berlin. In Steglitz-Zehlendorf steht nun eine Stele für den jüdischen Kinobetreiber Karl Wolffsohn. Das ist der Grund.

Trotz des „Sauwetters“, wie es der Historiker und Publizist Michael Wolffsohn – Enkel des Filmpioniers Karl Wolffsohn – nannte, waren einige Menschen zusammengekommen. Im Berliner Wintergrau wurde am Mittwochnachmittag am Stölpchensee, an der Ecke Stölpchenweg/Kohlhasenbrücker Straße, die Gedenkstele für den jüdischen Kinobetreiber eingeweiht.