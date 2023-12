Berlin. Handwerksbetriebe finden keine Gewerbeflächen. Die Genossenschaft „Eine für alle“ hat sich ihrer angenommen – und einen neuen Standort.

Noch steht das ehemalige Klavierwerk May in Lankwitz in großen Teilen leer. Doch das wird sich aller Wahrscheinlichkeit nach bald ändern: Gut ein Dutzend Handwerksbetriebe werden in die Hallen des früheren Klavierwerks an der Haynauer Straße 67A einziehen. Die Genossenschaft „Eine für alle eG.“ hat hier einen weiteren Standort in Steglitz-Zehlendorf gefunden.