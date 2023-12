Berlin. In Zehlendorf wurde ein Raum für Bürgerbeteiligung eröffnet. Dort können alle mitreden, auch bei der Umbenennung der Treitschkestraße.

Sie wollen mitreden - bei allem, was in Steglitz-Zehlendorf geplant ist, neu entsteht oder verbessert werden muss. Beim Rathaus Zehlendorf, beim neuen Namen für die Treitschkestraße in Steglitz, am Kranoldplatz. Aus diesem Grund haben die Bewohner im Bezirk Leitlinien für eine Bürgerbeteiligung gefordert. Nachdem die Broschüre mit den Grundsätzen vom Bezirksamt vorliegt, ist jetzt auch der Ort eröffnet worden, an dem die Menschen ihre Fragen und Hinweise persönlich loswerden können.