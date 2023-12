Berlin. Die Sozialdemokraten haben bereits ein Konzept darüber vorgelegt, was sie sich für das neue Zehlendorfer Zentrum wünschen.

Das Förderprogramm „Lebendige Zentren und Quartiere“ für die Zehlendorfer Mitte kommt ins Rollen. Am Mittwochabend fand die Auftaktveranstaltung mit Bürgerbeteiligung im Rathaus statt. Anwesende konnten ihre Wünsche und Kritik verdeutlichen. Während das beauftragte Planungsbüro S.T.E.R.N. GmbH noch in der Bestandsaufnahme ist, hat die SPD bereits ein Konzept darüber vorgelegt, was sie sich für das neue Zehlendorfer Zentrum wünscht.