„Erlebtes bleibt hier“: Wo eine neue Bar in Lichterfelde eröffnet

Nuri Oh ist der neue Bar-Chef im "Sodom & Gomorra" in Lichterfelde.

Berlin. Diese Location ist ungewöhnlich: Die Bar „Sodom & Gomorra“ eröffnet im Dezember im Kuppelsaal im ehemaligen Frauengefängnis an der Söhtstraße 7 in Lichterfelde (Steglitz-Zehlendorf). Das ehemalige Frauengefängnis wird u.a. unter dem Namen „The Knast“ als Kulturstandort genutzt.

„Nach aufwendigen Umbauarbeiten in den historischen Mauern steht die neue Bar für Toleranz, Vielfalt und für einen Hauch Verruchtheit und schlägt die Brücke zwischen altem Gemäuer und neuen Ideen. Ist Lichterfelde-West bereit für Sodom & Gomorra, um das neue Berlin-Mitte zu werden?“, fragt Geschäftsführerin Janina Atmadi, die auch die Macherin des erfolgreichen Sterne-Restraunts „theNOname“ in Mitte ist.

„Sodom & Gomorra“: Es gilt ein Foto-Verbot

Nun sollen die Nachtschwärmer auch in Lichterfelde auf ihre Kosten kommen. Im „Sodom & Gomorra“ gilt eine strikte Regel – nämlich ein Foto-Verbot. Getreu dem Motto: „Erlebtes bleibt hier“. Laut Mitteilung verstehe sich die Location als „hedonistischer Place to be, wo Stil zu Kinkyness wird und Offenheit zu Einzigartigkeit“ verführe.

Hinter der Bar steht Nuri Oh. Er hat 14 Jahre Erfahrung als Barkeeper u.a. in der Beuster Bar, dem Restaurant Layla und der Hotelbar im Waldorf Astoria. „Die Zubereitung seiner Drinks gleicht einer Choreografie aus der meditativen Kampfkunst seiner koreanischen Heimat. Optisch erinnern seine Kreationen an die kunstvolle koreanische Kalligrafietechnik Seoye. Zugleich verströmen seine Cocktails wie Femme Fatale Fizz oder Last Dance dank der Verwendung von Absinth den nötigen Hauch von Verruchtheit, um zu den Signature Drinks im Sodom & Gomorra zu avancieren“, werden seine Cocktails in einer Pressemitteilung beschrieben.

Seine Drinks können ab dem 1. Dezember 2023 getestet werden. Zur Eröffnung gibt es einen Prosecco-Empfang und Cocktails zu Special-Preisen. Parallel findet im Kulturstandort „The Knast“ die Vernissage zur Ausstellung „gift.ed“ von pride ART Berlin e.V. statt, bei der sich alles rund um Liebe, Liebesleben, Formen der Liebe und Vielfalt dreht. JP

„Sodom & Gomorra“ im „The Knast“ – Die Öffnungszeiten im Dezember:

1. Dezember: 19 bis 23 Uhr

2. Dezember und 3. Dezember: 18 bis 23 Uhr (parallel zur Vernissage)

8. Dezember bis 10. Dezember: 18 bis 23 Uhr (parallel zur Vernissage)

14. Dezember bis 16. Dezember: 18 bis 23 Uhr

21. Dezember bis 23. Dezember.: 18 bis 23 Uhr

28. Dezember bis 30. Dezember: 18 bis 23 Uhr

Die Öffnungszeiten ab Januar 2024 werden auf der Website bekannt gegeben.

