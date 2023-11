Familien dürfen sich freuen: Winterspielplätze eröffnen

An diesen vier Grundschulen im Bezirk sind an Wochenenden in den Wintermonaten Indoor-Spielplätze für alle geöffnet.

Vier Schulturnhallen in Steglitz-Zehlendorf werden in den kommenden Monaten Samstag oder Sonntag in Innen-Spielplätze verwandelt (Symbolbild).

Berlin. Spielplätze sind toll für Familien mit Kindern – aber nur bei entsprechendem Wetter. Weniger attraktiv scheint der Gang auf den Spielplatz, wenn Schaukeln und Rutschen nass geregnet sind und der Berliner Herbstwind den wartenden Eltern ungemütlich um die Ohren pfeift. Doch wohin an den vielen bevorstehenden grau-regnerischen Herbst- und Wintertagen, wenn die Kinder raus aus der Wohnung drängen? Wie bereits 2022 schafft das Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf auch in diesem Jahr mit sogenannten Winterspielplätzen Abhilfe.

Vier Sporthallen des Bezirks, in Lichterfelde, Lankwitz, Steglitz und Zehlendorf, eröffnen ab Samstag, den 4. November, wieder als Indoor-Spielplatz. Bis einschließlich Sonntag, den 24. März 2024 können die Winterspielplätze von Kindern im Alter von 1 bis 6 Jahren mit einer Begleitperson bespielt werden. In jeder Sporthalle sind qualifizierte Trainerinnen und Trainer im Einsatz, die einen wöchentlich wechselnden Bewegungsparcours aufbauen.

Die Teilnahme ist kostenlos und ohne Voranmeldung zu jeder vollen Stunde möglich. Voraussetzung sind Sportschuhe und entsprechende Kleidung. Die Winterspielplätze hat das Bezirksamt in Zusammenarbeit mit den Vereinen Sportkinder Berlin, TuSLi, SSC Südwest und VFL-Zehlendorf organisiert.

Folgende Sporthallen werden in den Wintermonaten in Steglitz-Zehlendorf am Wochenende in Kinder-Spielplätzen umgewandelt:

Lankwitz: Alt-Lankwitzer Grundschule, Schulstraße 17, 12247 Berlin

Sonntag, 14 bis 17 Uhr

Steglitz: Helene-Lange-Schule, Lauenburger Straße 20, Zugang über Steinstraße, 12169 Berlin, in der oberen Halle

Samstag, 14 bis 17 Uhr

Lichterfelde: Giesensdorfer Grundschule, Ostpreußendamm 63, 12207 Berlin

Samstag, 14 bis 17 Uhr

Zehlendorf: Schweizerhof-Grundschule, Teltower Damm 123, 14167 Berlin, Halle links

Sonntag, 14 bis 17 Uhr

