Warum die Tigerzwillinge Luise und Lotte in den Zoo gezogen sind

Umzug in den Zoo Warum die Tiger Luise und Lotte in den Zoo gezogen sind

Berlin. Vor einem Jahr kamen zwei Tigermädchen im Tierpark auf die Welt. Von Geburt an waren sich die beiden zum Verwechseln ähnlich. Das hat den kleinen Sumatra-Tigern die Namen Luise und Lotte eingebracht, in Anlehnung an Erich Kästners Roman „Das doppelte Lottchen“. Jetzt sind die zwei Großkatzen vom Tierpark in den Zoo gezogen. Zur Eingewöhnung in ihrem neuen Zuhause im „Reich der Jäger“ werden die beiden in den ersten Tagen noch nicht zu sehen sein. Dafür wird ein Teil des Raubtierhauses für einige Tage gesperrt.

Tiger Luise ist vom Tierpark in den Zoo gezogen.

Foto: Tierpark Berlin

Ihr Umzug in den Zoo hat einen ganz bestimmten Grund: Nachdem die Jungtiere alt genug sind, eigene Wege zu gehen, können sie von den Elterntieren getrennt werden. Damit machen sie den Weg frei für weiteren Nachwuchs. Tigermutter Mayang (12) und der Vater Jae Jae (15) sollen jetzt für weitere Tigerbabys sorgen.

Jae Jae kam aus Frankreich, um für Nachwuchs zu sorgen

Jae Jae war im Januar 2022 aus Frankreich nach Berlin gekommen, mit dem Auftrag, die Tigerpopulation in der Hauptstadt zu erhöhen. Das ist gelungen, die beiden Raubkatzen waren sich sofort sympathisch. Schon im September wurden Luise und Lotte geboren. Genauso schnell könnte es jetzt noch einmal klappen. Laut aktuellen Schätzungen sind weltweit nur noch 400 bis 600 Sumatra-Tiger in ihrem natürlichen Lebensraum zu finden. Jeder Nachwuchs wird daher mit Freude begrüßt.

Tigerdame Lotte ist eine stattliche Großkatze geworden

Foto: Tierpark Berlin

„Unsere oberste Priorität ist immer der Schutz und die Erhaltung gefährdeter Tierarten“, erklärt Tiger-Kurator Matthias Papies aus dem Tierpark Berlin. Im „Reich der Jäger“ finden Luise und Lotte ein modernes Gehege, das den Bedürfnissen der beiden Großkatzen gerecht wird. Das Raubtierhaus aus den 1970er-Jahren war komplett umgestaltet und im Februar 2022 neu eröffnet worden.

Die Tierpfleger werden nach Auskunft des Zoos dafür sorgen, dass sich die beiden Tigermädchen schnell wie zu Hause fühlen. „Die Rückkehr von Tigern in den Zoo Berlin ist eine große Bereicherung“, sagt Zoo- und Tierparkdirektor Andreas Knieriem. Der Sumatra-Tiger ist die kleinste noch lebende Unterart des Tigers und ein Botschafter für die bedrohte Tierwelt Asiens.