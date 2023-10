Wie ein Buchhändler Streamingdiensten wie Netflix trotzt

Berlin. Kurz vor zehn Uhr: Kaum hat Tobias Schwericke die Ladentür aufgeschlossen, stehen auch schon die ersten Kunden in seiner Buchhandlung am S-Bahnhof Botanischer Garten. Eine Frau will ein bestelltes Buch abholen, eine andere Trauerkarten kaufen und eine junge Familie sucht ein Geschenk zum Kindergeburtstag. Draußen, vor dem Geschäft, schrillt ein Schweißgerät - so laut, dass bei geöffneter Tür kein Wort zu verstehen ist. Den Buchhändler kann das nicht mehr aus der Ruhe bringen. „Das geht nun schon seit zwei Jahren so“, sagt er und winkt ab. Er hat auch das bald überstanden.

Umzug, Baustelle, Vollsperrung, Sackgasse und dazu ein Wandel im Kiez konnten Schwericke nichts anhaben. Er hat im Oktober 2003 als einer der jüngsten Buchhändler in Berlin einen Laden am Gardeschützenweg eröffnet. 20 Jahre später feiert er sein Jubiläum nur eine Ecke weiter an der Moltkestraße 1 inmitten eines Kiez-Kulturfestes. Viel hat sich verändert in der Zeit. Der Neubau der Moltkebrücke, die riesige Baustelle rund um den S-Bahnhof und die jahrelangen Einschränkungen hat die Anwohner, darunter wieder viele Familien mit Kindern, näher zusammenrücken lassen.

Die Buchhandlung Schwericke, die genau an der Brücke liegt, ist in dieser Zeit zu einem Anlaufpunkt geworden, einem Treffpunkt und einer festen Instanz im Kiez. Der 43-Jährige hat den Baustellenärger, der alle eint, zum Anlass genommen, um mit anderen die Bürgerinitiative Blumenkiez zu gründen. Die Anwohner wollen mitreden, wie es im Kiez weitergeht, wenn die neue Brücke im März 2024 fertig ist. Die Gründungsveranstaltung fand mit Lokalpolitikern in seinem Laden statt.

Gutbürgerliches Publikum, dass etwas von Literatur versteht

Als der gebürtige Zehlendorfer seine Ausbildung bei Schleichers in Dahlem machte, war ihm klar, dass er im Südwesten bleiben wollte. „Hier ist das gutbürgerliche Publikum, das etwas mit Literatur anfangen kann“, sagt Schwericke. Am Gardeschützenweg 84 fand er einen Laden, direkt gegenüber vom BND-Gebäude. Er hatte erfahren, dass es für die Mitarbeiter keine Bibliothek gibt und erhoffte sich den einen oder anderen Schlapphut im Laden.

Nach mehr als zehn Jahren hörte der Elektroladen an der Moltkebrücke auf. Die Top-Verkehrslage am S-Bahnhof Botanischer Garten überzeugten Schwericke. Besser ging es nicht, er rechnete vor allem mit mehr Laufkundschaft. Dass die Brücke so marode ist, dass sie nur wenige Jahre später abgerissen werden muss, konnte zu diesem Zeitpunkt noch keiner ahnen. Innerhalb eines Wochenendes zog der Buchhändler um und stellte sich neu und breiter auf.

„Mit Klassikern hat man bei der Jugend keine Chance mehr“, sagt der Vater von drei Kindern, 7, 9, und 13 Jahre alt. Generell seien die Klassiker auf dem Rückzug, ab und zu gehe noch ein Dostojewski, Goethe verkaufe er vielleicht einen im Jahr. Was geht, sind die Fitzek-Krimis. Die würden gern und viel gelesen werden. Dafür hat er auch eine Begründung. Er sieht sich heute in Konkurrenz zu den Streamingdiensten. Bei der Entscheidung zwischen Netflix oder einem Buch wäre eins entscheidend: Nur nicht langweilen. Krimins, aber auch Manga, Fantasy, Abenteuer- und Liebesromane würden heute bei der Jugend gut gehen.

Kunden können auch kleine besondere Geschenke kaufen

Für den klassischen Leser hat er aber auch die etablierte Literatur vorrätig, wie Spiegel-Bestseller oder populäre Sachbücher. Tonio Schachingers Buch „Echtzeitalter“ lag bei im schon im Laden, bevor der junge Autor den Deutschen Buchpreis 2023 bekommen hat. Doch er hat sein Angebot über die Bücher hinaus erweitert. Es gibt eine große Kinderecke, in der auch Spiele zu finden sind, besondere Schokolade und Gewürze aus Manufakturen, Seife aus dem Elbsandsteingebirge - „kleine Besonderheiten, die gern als Geschenk gekauft werden“, so der Buchhändler.

Im Laden treffen sich alle Generationen, vom Kind bis zum 80-Jährigen. „Die Leute kommen hier ins Gespräch und fühlen sich wohl“, sagt Schwericke. Er erfährt Neuigkeiten, Schicksale. Er sei ein bisschen Psychologe, Sozialarbeiter, Seelsorger und Kinderbetreuer - genau wie ein befreundeter Pfarrer. Doch das Überleben, das muss er zugeben, hat ihm sein zweites Standbein - das Schulbuchgeschäft - gesichert. Vor allem seit die Baustelle vor der Tür ist, war die Belieferung von Schulen von Zehlendorf bis Charlottenburg seine Rettung.

Tobias Schwericke vor seiner Buchhandlung in der Moltkestraße 1.

Foto: Katrin Lange

Als er zur Moltkebrücke umgezogen war, fand er einen funktionierenden Kiez vor. Seine Kundschaft hatte er mitgenommen, neue Laufkundschaft kam dazu, vor dem Geschäft gab es Parkplätze. Das änderte sich mit dem Brückenabriss von einem Tag auf den anderen. Vom Januar bis April 2022 lag der Buchladen am Ende einer Sackgasse. Schwericke hatte empfindliche Umsatzeinbußen zu verkraften. „Wenn es noch länger gegangen wäre, wäre ich nicht mehr hier“, sagt der Geschäftsinhaber heute. Auf eine kleine Entschädigung vom Senat musste er bis November warten, ohne eigenen Puffer hätte er es nicht geschafft.

Umsatz hat sich wieder auf niedrigem Niveau normalisiert

Autos können immer noch nicht vor seinem Geschäft fahren oder halten. Aber mit der Kiez-Laufkundschaft hat sich sein Umsatz „auf niedrigem Niveau normalisiert“. Eins hat der Brückenbau im Kiez bewirkt: Die Menschen reden mehr miteinander. „Endlich gibt es einen Dialog zwischen Anwohnern und Gewerbetreibenden“, schildert Schwericke die Situation.

1000 Unterschriften sind bereits für einen Einwohnerantrag zusammengekommen, in dem eine „effektive Verkehrsberuhigung auf der zentralen Kiez-Einkaufsachse“ gefordert wird. Der Kompromiss sieht eine Begegnungsstraße auf der Brücke vor, mit einer überbreiten Spur in der Mitte, die auch die Fahrräder gleichberechtigt nutzen können. Ein neuer Treffpunkt soll auf dem Eugen-Gerstenmaier-Platz entstehen. Es tut sich was rund um die Moltkebrücke und Tobias Schwerike ist und bleibt mittendrin.

