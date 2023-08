Ludwig-Beck-Platz in Lichterfelde: Erster Weinbrunnen

Berlin. Am Rüdesheimer Platz in Wilmersdorf hat der Weinbrunnen schon eine jahrzehntelange Tradition. Jetzt kommt die Winzerveranstaltung auch nach Lichterfelde. Vom 1. bis 3. September können die Besucher auf dem Ludwig-Beck-Platz die Winzertradition rund um Mosel, Rhein und Ahr kennenlernen.

An diesen drei Tagen werden Familienwein­güter ihre eigenen Weine präsentieren. Die Gäste können mit den Winzern ins Gespräch kommen und natürlich auch ein Glas oder eine Flasche Wein genießen. Dazu gibt es Snacks, wie Flammkuchen oder Käsespezialitäten, und Live-Musik.

Mit dabei sind folgende Weingüter:

- das Weingut Kurt Müller (Mosel)

- Weingut Sommer (Pfalz)

- Weingut Ökonomierat August E. Anheuser (Nahe)

- Weingut Matteo Braidot (Italien)

- Weingut Wandl (Österreich).

Der erste Weinbrunnen am Ludwig-Beck-Platz findet in Kooperation mit der Wirtschaftsförderung des Bezirks Steglitz-Zehlendorf statt. Er ist Freitag von 14 bis 22 Uhr, Sonnabend von 12 bis 22 Uhr und Sonntag von 12 bis 20 Uhr auf dem Ludwig-Beck-Platz geöffnet.

Weinanbau als Unterrichtsfach an der Max-von-Laue-Schule

Der Weinanbau hat auch in Steglitz-Zehlendorf schon eine längere Tradition. An der Lichterfelder Max-von-Laue-Schule – einer Integrierten Sekundarschule mit gymnasialer Oberstufe – ist der Weinanbau ein Unterrichtsfach im Rahmen der Naturwissenschaften. Die Rebstöcke stehen auf einem 400 Quadratmeter großen Gelände in der hintersten Ecke des Schulhofes. Die Schüler analysieren zum Beispiel den Säuregehalt und die Inhaltsstoffe. Der Max-von-Laue-Wein ist eine echte Erzeugerabfüllung, die Flaschen werden auf dem Weinfest im September verkostet.

In diesem Jahr wird das Weinfest an der Max-von-Laue-Schule bereits zum 19. Mal veranstaltet. Es findet am Freitag, 15. September, 15.30 bis 19 Uhr, in der Dürerstraße 27 statt. Weitere Informationen dazu unter https://max-von-laue-oberschule.de/willkommen/