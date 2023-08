Heiß und kalt: Mit dem Helikopter über Gletscher und Vulkane

Die Fotografin Christine Pöttker hat Island aus der Luft erkundet. Ihre Bilder sind jetzt in einer Ausstellung in Steglitz zu sehen.

Christine Pöttker vor den Bildern in der neuen Ausstellung im Kunstraum der Buchhandlung „Primobuch“ in Steglitz.

Berlin. Oben, in 800 Meter Höhe, angeschnallt mit einem 5-Punkt-Gurt, die Tür offen bei zehn Grad unter Null – da hatte sie keine Flugangst mehr. Unter dem Helikopter zogen Gletscher, Vulkane und schneebedeckte Geröllfelder an Christine Pöttker vorbei. Island ist das Land, das die Steglitzer Fotografin am meisten fasziniert. Deshalb hatte sie sich erneut auf die Reise mit der Kameraausrüstung gemacht. In der Ausstellung „Zwischen Himmel und Erde. Island im Winter“, sind ihre Fotografien im Kunstraum der Buchhandlung „Primobuch“ in der Herderstraße 24 noch bis zum 16. September zu sehen.

Bereits 2019 war die 71-Jährige nach Island gereist, 2020 war ihre erste Island-Ausstellung im Primobuch zu sehen. Nach der Rückkehr stand für die Fotografin fest: Sie muss unbedingt noch einmal in das Land mit den ungewöhnlichen Landschaften, der Weite und der Einsamkeit. Zu viele Dinge wollte sie noch entdecken und erleben. Auf ihrem Plan stand zum Beispiel eine Tour in eine Eishöhle.

Erst vier Jahre später hat es jetzt mit der Reise geklappt. Wegen der Corona-Pandemie musste sie immer wieder ihre Abreise verschieben. Dafür flog sie 2023 gleich zweimal nach Island, weil im Juli ein Vulkan ausgebrochen war, den sie auch aus der Luft fotografieren wollte.

Mehr als 1700 Aufnahmen von zwei Reisen

Von ihrer ersten Rundreise im Februar und März brachte die Fotografin insgesamt etwa 1700 Aufnahmen mit, von der zweiten Tour zum Vulkan kamen noch einmal 50 dazu. Aus diesem Fundus sind jetzt 42 Bilder in der Ausstellung zu sehen, die nach Reise-Etappen geordnet wurden: Die realistischen Fotografien sind auf der Rundreise mit dem Auto entstanden, auf dem Helikopterflug, in der Eishöhle und schließlich während des Vulkanausbruchs.

Wasserfälle, Wolkengebilde und Schneelandschaften – viele Bilder sind in verschiedenen Blau- und Türkistönen gehalten. Eine Ausnahme machen die Polarlichter und die Fotos vom Vulkanausbruch, auf dem die rot-gelb-glühende Lava zu sehen ist. Im Unterschied zu dem Flug im Winter, „hat man die Hitze vom Vulkanausbruch bis in den Hubschrauber in 500 Meter Höhe gespürt“, erzählt die Steglitzerin.

Die nächsten Ziele könnten die Ostsee oder Nordsee sein

Warum sie nicht mit einer Drohne fotografiere, wurde die Künstlerin mal gefragt. Das ist für Christine Pöttker kein Ersatz für den Helikopterflug. „Die aufsteigenden Schwefeldämpfe riecht man, bevor man sie sieht“, sagt die Fotografin. Dann weiß sie schon vorher, dass sie die Kamera bereithalten muss. „Mit einer Drohne riecht man nichts, spürt nichts, keine Kälte, keinen Wind, keine Nässe.“

Ihre nächsten Ziele sind erstmal wieder nahe liegender. Die Ostsee oder Nordsee findet Christine Pöttker spannend. Dorthin könnte die nächste Reise gehen. Aber im Oktober steht erst einmal die „Art Steglitz“ an, eine Gemeinschaftsausstellung der Kunstschaffenden, die sich im Verein „Kunst.Raum.Steglitz“ zusammengeschlossen haben. Die Fotografin ist seit 2016 Mitglied in der Künstlergruppe.

Vom 27. Oktober bis 25. November werden in zwei Teilen mehr als 40 Künstler ihre Arbeiten in der kleinen Steglitzer Kiez-Buchhandlung zeigen. 2024 steht dann ein Jubiläum an: Der Verein feiert im nächsten Jahr sein zehnjähriges Bestehen.

„Zwischen Himmel und Erde. Island im Winter“, bis 16. September, Primobuch (Kunstraum), Steglitz, Herderstraße 24, Ecke Gritznerstraße, Montag bis Sonnabend, 11 bis 18 Uhr. Die Künstlerin ist immer Mittwoch und Sonnabend von 15 bis 18 Uhr anwesend, Einzelführungen nach Absprache.