Dahlemer "Löwe" sorgt für Alarm bei der Polizei - Es ist ein Plüschtier

Berlin. Das ist aber mal ein niedliches Tierchen. Die Polizei Berlin teilt auf Twitter mit, dass ein Mann am gestrigen Dienstag einen Löwen gesehen haben will und deshalb die Einsatzkräfte alarmiert habe. Beamten rückten daher in den Finkenpark in Dahlem an und fanden – ein Plüschtier vor. Ein klassischer Fehlalarm.

Diesmal ist jeder Zweifel ausgeschlossen: Das ist kein Wildschwein.

Ein Mann hatte gestern unsere Kolleg. in den #Finkenpark in #Dahlem alarmiert.#Fehlalarm: Das ist ein Plüschtier.

^tsm pic.twitter.com/kpckqUeElN — Polizei Berlin (@polizeiberlin) August 2, 2023

Die Polizei Berlin schreibt ein wenig belustigt auf Twitter zu dem Foto des "Tieres": "Diesmal ist jeder Zweifel ausgeschlossen. Das ist kein Wildschwein."

Vor knapp zwei Wochen ging die Suche nach einer vermeintlichen Löwin in Kleinmachnow um die Welt. Es stellte sich dann allerdings heraus: Es war doch nur ein Wildschwein. Das beweisen auch alle Spuren des Tieres, die im Nachgang aufgefunden und analysiert wurden.

