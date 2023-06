Umbau ab 19. Juni Das ändert sich im „Boulevard Berlin“ an der Schloßstraße

Im Boulevard Berlin an der Schloßstraße war der Leerstand nicht zu übersehen. Als erstes musste eine Gastronomie-Etage geschlossen werden.

In dem Einkaufscenter an der Schloßstraße entstehen im ersten und zweiten Obergeschoss 3000 Arbeitsplätze. Was sich konkret ändert.