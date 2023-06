Wieder Sommerkonzerte im Musikpavillon im Stadtpark Steglitz

Die Konzerte beginnen am Sonnabend und Sonntag jeweils 15 Uhr.

Berlin. Durch den Rosengarten spazieren, am Springbrunnen sitzen, Enten beobachten oder auf den Spielplatz gehen – das alles sind Gründe, um den Stadtpark Steglitz an der Albrechtstraße zu besuchen. Ab sofort gibt es noch einen weiteren: An den Wochenenden erklingen nun wieder die traditionellen Stadtparkkonzerte.

Die alljährliche Sommerkonzertreihe wird von den Schülern der Leo-Borchard-Musikschule gestaltet. Sie bringen im Juni und Juli fast jede Musikrichtung auf die Bühne des Musikpavillons im Stadtpark Steglitz. Dazu gehören Klänge aus dem Mittelalter bis zum Bigband-Konzert, vom experimentellen Trommeln auf Leitern, Fässern und sonstigen Alltagsgegenständen bis zum Klang der Harfen. Versprochen wird von der Musikschule, dass jeder Besucher auf seinen Geschmack kommt.

Eintritt zu den Open-Air-Konzerten ist frei

Die Konzerte beginnen immer um 15 Uhr. Der Eintritt für die Open-Air-Veranstaltung ist frei. Die Anfahrt kann mit verschiedenen Bussen erfolgen, zum Beispiel mit dem Bus 186 bis Stadtpark Steglitz oder dem X83 bis Steglitz Damm, Ecke Bismarckstraße.

Am Sonnabend, 10. Juni, spielt das Gitarrenensemble Vielsaitig unter der Leitung von Vitaliy Schall. Am Sonntag gibt es Jazz mit der Band Midnight Blue, Ralf Ruh verantwortet die Leitung.

Weitere Termine:

Sonnabend, 17. Juni: Koop-Festival, Koordination Roland Schneider

Sonntag, 18. Juni: Ensemble Treffen, Koordination Max Hacker

Sonnabend, 1. Juli: Musik des Mittelalters, Leitung Rainer Böhm

Sonntag, 2. Juli: Tin´I´tus – Das unglaubliche Percussion-Ensemble. Leitung Andreas Oelker

Sonnabend 8. Juli: Jumpin´ Jacks, Zehlendorf Youngsters, Leitung: Dirk Strakhof

Sonntag, 9. Juli: Thursday Night Regulars, Leitung: Holger Brüchert.

Der mehr als 17 Hektar große Stadtpark steht unter Denkmalschutz. 2014 wurde sein 100-jähriges Bestehen gefeiert. Seitdem wurde er auch schrittweise saniert. So ist der Rosengarten nach historischem Vorbild wieder hergestellt worden und auch die Ulmenallee ist wieder zurück. Die Teiche wurden entschlammt und die Uferbereiche befestigt. Der Musikpavillon wird seit Jahrzehnten für Veranstaltungen genutzt. Auf der Fläche vor der Bühne finden auch immer wieder Sportkurse statt.

