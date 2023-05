Grüne, SPD und FDP setzen ihre Ampelzählgemeinschaft in Steglitz-Zehlendorf fort. Wo es trotzdem eine Änderung gab.

Berlin-Wahl 2023 So ist das Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf aufgestellt

Berlin. Vergleichsweise unspektakulär ging es nach der Berlin-Wahl 2023 in Steglitz-Zehlendorf zu. Die alte Bezirksbürgermeisterin ist wieder die neue im Südwesten. Obwohl die CDU im Februar noch einmal zulegen und mit 36,1 Prozent stärkste Kraft werden konnte, hat sich im Bezirksamt nicht viel geändert.

Grüne, SPD und FDP setzen ihre Ampelzählgemeinschaft fort. Die CDU war auf der Partnersuche nicht erfolgreich, konnte also keine Mehrheit hinter sich vereinen. Damit war ein Comeback der vorherigen Bezirksbürgermeister Cerstin Richter-Kotowski (CDU) ausgeschlossen. Eine Änderung gab es nur bei den Stadtratsposten: Aufgrund des Zugewinns an Stimmen hat die CDU einen Posten dazubekommen und stellt jetzt drei Stadträte. Die SPD musste einen abgeben. Michael Karnetzki, der für die Stadtentwicklung zuständig war, ist jetzt nicht mehr im Amt.

Bezirksbürgermeisterin von Steglitz-Zehlendorf Maren Schellenberg (Grüne)

Angeführt wird das Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf wieder von Maren Schellenberg von den Grünen. Die 1962 in Stuttgart geborene Rechtsanwältin hat in Freiburg studiert und ihr zweites Staatsexamen 1990 in Berlin gemacht. Seit 1997 war sie selbstständige Rechtsanwältin, bis sie ins Bezirksamt wechselte: 2016 als Stadträtin für Immobilien, Umwelt und Tiefbau, seit 2021 ist sie Bezirksbürgermeisterin.

Cerstin Richter-Kotowski (CDU), Bezirksstadträtin für Bildung, Kultur und Sport, Stellvertretende Bezirksbürgermeisterin, Steglitz-Zehlendorf

Cerstin Richter-Kotowski (CDU) ist ihre Stellvertreterin und Stadträtin für Bildung, Kultur und Sport. Die 61-Jährige hat an der Freien Universität (FU) Rechtswissenschaften studiert und ist nach dem Studium in den Öffentlichen Dienst eingetreten. Seit 2006 ist sie im Bezirksamt, von 2016 bis 2021 war sie Bezirksbürgermeisterin.

Tim Richter (CDU), Bezirksstadtrat für Bürgerdienste und Soziales in Steglitz-Zehlendorf

Tim Richter, 1981 in Magdeburg geboren, hat einen Studienabschluss in Philosophie und Neuerer Geschichte und war Gründer und Inhaber einer Beratungsagentur für Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation. 2021 wurde er Stadtrat für Bürgerdienst und Soziales, diesen Posten behält er weiterhin.

Patrick Steinhoff (CDU), Bezirksstadtrat für Stadtentwicklung in Steglitz-Zehlendorf

Als Stadtrat für Stadtentwicklung wurde Patrick Steinhoff von der CDU nominiert, die Wahl durch die Bezirksverordneten steht noch aus. Steinhoff, 1987 geboren, ist studierter Verkehrsexperte.

Steglitz-Zehlendorfs Bezirksstadtrat für Ordnung, Umwelt- und Naturschutz, Straßen- und Grünflächen Urban Aykal (Grüne)

Der 49-jährige Urban Aykal bleibt Stadtrat für Ordnung, Umwelt- und Naturschutz, Straßen und Grünflächen. Er hat Politikwissenschaften an der FU studiert und war zuletzt Referent von Monika Hermann (Grüne), ehemalige Bezirksbürgermeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg.

Carolina Böhm (SPD) ist Bezirksstadträtin für Jugend und Gesundheit in Steglitz-Zehlendorf

Carolina Böhm ist die einzige von der SPD im Bezirksamt. Sie wurde 1966 in Spanien geboren und hat an der FU einen Abschluss als Diplom-Politologin gemacht. Seit 2017 ist sie Stadträtin für Jugend und Gesundheit.

