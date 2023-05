Berlin-Zehlendorf: Das segelnde Klassenzimmer

Mathe und Physik auf einem Segelschiff: Eine Zehlendorfer Schulklasse will zum Lernen in See stechen.

Berlin. Alles begann mit einer ganz traditionellen Klassenfahrt. Fünf Tage waren die Schülerinnen und Schüler der Zehlendorfer Emil-Molt-Schule im vergangenen Sommer mit dem Segelschiff Roald Amundsen unterwegs. Sie waren keine Touristen an Deck, sondern Teil der Crew. Segel setzen, Wache schieben, in der Kombüse helfen, alles musste Hand in Hand gehen.

Es funktionierte gut. Sogar so gut, dass selbst der Kapitän über den Zusammenhalt und die Mitarbeit der Klasse staunte. Diese Schüler waren eine echte Hilfe. Da hatte er die Idee: Warum begleitet ihn die Klasse nicht, wenn er im Winter das Schiff in wärmere Gefilde bringt?

Aus der Idee ist ein Pilotprojekt geworden: Zwei Monate, vom 22. Oktober bis 17. Dezember, gehen die Schüler, die dann in der zehnten Klasse sind, an Bord des historischen Großseglers Roald Amundsen. Betrieben wird das Schiff vom Verein LebenLernen mit einer Crew von 14 Personen, darunter auch zwei pädagogischen Fachkräften.

Auf hoher See praktisches Wissen erwerben

Die Segelfahrt ist nicht als Freizeitvergnügen gedacht, sondern als außerschulischer Lernort. Die Zehntklässler werden an Bord konkrete Lerninhalte und Fertigkeiten erwerben – durch eigenes praktisches Erleben und Handeln an Deck und an Land, statt theoretisch im Klassenzimmer. Die Tour startet in Eckernförde und endet auf Teneriffa.

Der Segler "Roald Amundsen" bei der Windjammerparade zur Kieler Woche.

Foto: Carsten Rehder / dpa

„Wir fahren immer dem Sommer hinterher, entlang der französischen, spanischen und portugiesischen“, sagt Minette. Sie, Johann und Marica schwärmen noch heute von der ersten Klassenfahrt auf der Roald Amundsen. Die Klasse war in drei Gruppen aufgeteilt, die jeweils zweimal pro Tag Vier-Stunden-Schichten zu schieben hatten. In dieser Zeit wurden sie für alle Arbeiten, die auf einem Segelschiff anfallen, eingeteilt und standen der Stamm-Crew zu Seite. Das glatte, türkisblaue Meer, die Fahrt an Quallenschwärmen vorbei, das ist vor allem Minette in schöner Erinnerung geblieben.

Beeindruckt waren alle drei von der Organisation an Bord. Was der Kapitän sagt wird gemacht, alle anderen sind sozusagen die Matrosen und gleichgestellt. Alle müssen sich aufeinander verlassen können. Das schweißt zusammen. „Die Schüler werden gefordert an Deck, auch körperlich“, sagt Mathias Klinger, Geschäftsführer der Emil-Molt-Schule, die eine freie Waldorfschule ist. Das Pilotprojekt mache es möglich, neue Wege der Beschulung außerhalb des Klassenzimmers auszuprobieren, die Spaß machen. Die Senatsverwaltung für Bildung stehe hinter dem Projekt und finde die Idee gut, sagt der Geschäftsführer. An Bord werden auch schulische Lerninhalte vermittelt, vor allem in naturwissenschaftlichen Fächern wie Physik und Mathematik. Zwei Personen aus dem Kollegium der Schule begleiten die Klasse.

Geschlafen wird zu viert in kleinen Kajüten

Die etwa 6000 Euro Kosten der Fahrt pro Person können die Eltern allein nicht stemmen. „Es war uns wichtig, dass kein Kind zu Hause bleiben muss, weil es die Eltern nicht bezahlen können“, sagt Mathias Klinger. Die Finanzierung setzt sich jetzt zusammen aus den Beiträgen, die die Eltern und deren Familien freiwillig dazu geben konnten, aus Fördergeldern und Spenden. So haben die Schüler zum Beispiel Flohmärkte veranstaltet. Einige Stiftungen unterstützen das Projekt ebenfalls. Im Moment fehlen noch 20.000 Euro, um die Hafeneinfahrten, Ausflüge und den Rückflug sicher zu stellen. Alle hoffen nun, auf weitere Unterstützung.

Die Klasse weiß, was sie erwartet: Zwei Monate zu viert in winzigen Kajüten in Doppelstockbetten schlafen. Nur wer oben liegt, sieht das Meer durch das Bullauge. Frisch gebackene Brötchen, alle vier Stunden Wache, Sturm, Regen, abends Gitarre spielen. Anrufe zu Hause? „Vielleicht in den Häfen“, sagt Marica. Johann ergänzt: „Wir werden Karten schreiben.“

Worauf sie sich als erstes freuen, sobald sie an Deck sind? „Auf dem Mast bis zum obersten Segel hochklettern und von dort oben auf das Meer schauen“, sagt Minette. Das ist auch Johanns Wunsch. Spannend findet er aber auch die Projekte an Bord, zum Beispiel zu Windmessungen, Artenbeobachtung und der Überfischung der Meere. Für Marica zählt die Gemeinschaft auf dem Segelschiff, da fühlt sie sich wohl. Alle drei freuen sich natürlich, den Kapitän wieder zu sehen.

Für die Fahrt werden Spenden gesammelt

Der Verein LebenLernen fördert erlebnis- und handlungsorientiertes Lernen mit dem Schwerpunkt des Erwerbs sozialer Schlüsselqualifikationen. Ziel der Segeltour ist es, mittels des außerschulischen Lernorts den Schülern Gemeinsinn, Verantwortung und Selbstbewusstsein näherzubringen.

Die Emil-Molt-Schule bietet ein ganzheitliches Waldorf-pädagogisches Konzept. Für die zweimonatige Segeltour, die von den Eltern, Fördergeldern und Spenden finanziert wird, fehlen noch etwa 20.000 Euro. Wer das Projekt unterstützen will, kann unter Verwendungszweck „Segeln 10. Klasse“ auf das Sonderkonto der Schule spenden unter: DE58 3702 0500 0003 1058 04 bei der Bank für Sozialwirtschaft.