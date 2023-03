Die Wege am Teltowkanal sind bei Joggern, Radfahrern und Spaziergängern sehr beliebt.

Sperrung Uferweg am Teltowkanal bis 2024 wegen Bauarbeiten gesperrt

Berlin. An die Bauarbeiten auf dem Hindenburgdamm in Lichterfelde haben sich die Autofahrer schon fast gewöhnt. Zuerst waren die Berliner Wasserbetriebe (BWB) dort in Aktion, jetzt plant Vattenfall Wärme eine Erweiterung des Stadtwärmenetzes. Dafür soll eine neue Versorgungsleitung zwischen dem Heizkraftwerk Lichterfelde und dem Händelplatz über die gesamte Länge des Hindenburgdammes führen.

Betroffen von diesen Arbeiten ist diesmal nicht nur der Straßenverkehr. Auch die Fußgänger, insbesondere die Spaziergänger und Jogger, müssen Einschränkungen hinnehmen. Ein Bauabschnitt führt vom Heizkraftwerk bis zur Emil-Schulz-Brücke über den Uferweg. Für die Umsetzung des Bauvorhabens muss aus diesem Grund der Uferweg zwischen Königsberger Straße und der Rohrbrücke über den Teltowkanal gesperrt werden. Davon betroffen ist zum Beispiel auch die Kleingartenanlage Zukunft.

Ebenfalls gesperrt sind der Spielplatz am Uferweg und der ehemalige Sportplatz Wiesenbaude. Diese Sperrungen sind aus Gründen der Arbeitssicherheit und zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger unerlässlich, heißt es aus dem Bezirksamt. Alternativen zur Nutzung des Uferweges hätten sich aufgrund der bereits vorhandenen Kabel, Leitungen und Rohre im öffentlichen Straßenland als nicht realisierbar erwiesen. Die Bauarbeiten am Uferweg sind im Februar gestartet und dauern voraussichtlich bis Dezember 2024. Für alle bedeutet das, diesen Bereich in diesem Zeitraum zu meiden oder sich auf einen größeren Umweg einzustellen.

Insgesamt zehn Bäume müssen gefällt werden

Im Zuge der Verlegung der neuen Fernwärmeleitungen ist die Fällung von drei größeren und etwa sieben mittelgroßen Bäumen im Randbereich des Uferweges geplant. Vattenfall Wärme will als Kompensation gemeinsam mit dem Bezirksamt Steglitz Zehlendorf 50 Baumpflanzungen im Bereich des Uferweges sowie weitere 50 Baumpflanzungen im nahen Umfeld vornehmen. Damit soll der Eingriff in die Grünanlage bestmöglich ausgeglichen werden. Die Baumfällarbeiten haben bereits begonnen.

Durch die neue Versorgungsleitung und die Verstärkung des Stadtwärmenetzes wird die Basis für den Anschluss von 39 Megawatt – das entspricht etwa 11.000 Wohneinheiten – geschaffen. Damit einher geht eine Reduzierung der CO2-Emissionen um 11.000 Tonnen pro Jahr ab 2026. Das gesamte Bauvorhaben, das sich auf insgesamt 13 Bauabschnitte verteilt, zieht sich über eine Trassenlänge von etwa drei Kilometern. Bis Mitte 2026 soll das gesamte Bauprojekt beendet sein.

