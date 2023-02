Zweite Verlängerung von Winterspielplätzen in Sporthallen

Berlin. Gerade ist es noch einmal richtig kalt geworden, da kommt das Angebot gerade richtig: Weil die Spielplätze im Freien noch nicht richtig genutzt werden können, gehen die so genannten Winterspielplätze in einigen ausgewählten Sporthallen im Bezirk in die Verlängerung. In Lichterfelde, Lankwitz, Steglitz und Zehlendorf können Kinder mit ihren Eltern unter Anleitung von Trainern noch bis zum 19. März kostenfrei turnen, toben und spielen.

Damit geht die Aktion bereits in die zweite Verlängerung. Ursprünglich lief sie bis Ende Dezember. Nach dem Auslaufen, gab es eine Neuauflage bis zum 26. Februar. Jetzt gibt es noch einmal die Möglichkeit, drei Wochen länger die Sporthallen zu nutzen.

Die Hallen stehen für Kinder bis zu sechs Jahren zur Verfügung. Qualifizierte Trainer sind vor Ort und geben Anregungen und Tipps. Nach Auskunft von Carolina Böhm (SPD), Bezirksstadträtin für Jugend und Gesundheit, wird das Angebot begeistert von Eltern und Kindern angenommen. Davon konnte sie sich auch bei einem Besuch in einer Halle überzeugen.

Abwechslungsreicher Bewegungsparcours zum Ausprobieren

„Gerade, weil das Angebot so gut angenommen wird, bin ich sehr froh darüber, dass die Winterspielplätze noch mal verlängert wurden“, sagt die Stadträtin. Die Kinder könnten sich hier bei Wind und Wetter in den abwechslungsreichen Bewegungsparcours ausprobieren, spielen und miteinander in Kontakt kommen. „So sorgen wir auch in den kalten Monaten dafür, dass der Spaß an Bewegung für die Kleinen nicht zu kurz kommt“, so Carolina Böhm.

Die Teilnahme ist ohne Voranmeldung in Sportschuhen und Sportbekleidung zu jeder vollen Stunde möglich. Das Angebot ist ein Kooperationsprojekt vom Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf mit den Vereinen Sportkinder Berlin, TuSLi, SSC Südwest und VFL-Zehlendorf.

Diese Sporthallen stehen noch bis Sonntag, 19. März 2023 zur Verfügung:

Lankwitz: Donnerstag 17 bis 18.30 Uhr, Alt-Lankwitzer Grundschule, Schulstraße 17

Steglitz: Freitag 16 bis 18 Uhr und Sonnabend 15 bis 18 Uhr, Helene-Lange-Schule, Lauenburger Str. 110

Lichterfelde: Sonnabend 15 bis 18 Uhr, Giesensdorfer-Grundschule, Ostpreußendamm 63

Zehlendorf: Sonntag 15 bis 18 Uhr, Schweizerhof-Grundschule, Halle links, Teltower Damm 123

