Bauhaus eröffnet einen neuen Kiez-Markt im Forum Steglitz

Am Donnerstag wurden in der neuen Filiale im Forum Steglitz noch die letzten Waren eingeräumt und Preisschilder geklebt.

Berlin. Einen Tag vor der Eröffnung wurden noch die letzten Preisschilder geklebt. Fünf Wochen lang haben die Mitarbeiter des neuen Bauhaus-Marktes im Forum Steglitz täglich bis zu 70 Paletten Waren abgeladen und 400 Regalmeter bestückt. „Das ist die Entfernung vom Bierpinsel bis zum Forum“, sagt der regionale Geschäftsführer Thorsten Kosmol.

Jetzt ist es geschafft: Am Freitag, 21. Oktober, öffnen sich um 7 Uhr die Türen einer ganz besonderen Bauhaus-Filiale. Es ist ein Markt, der mitten in der Stadt und mitten im Kiez liegt, direkt an der wichtigsten Einkaufsstraße im Südwesten, an der Schloßstraße. Bauhaus betreibt damit jetzt 13 Fachcenter in Berlin und 16 in der Region Berlin-Brandenburg.

Auf 2500 Quadratmetern finden Kunden alles, was sie typischerweise in der Stadt rund um die Wohnung, das Haus oder den Garten brauchen. Dazu gehören Werkzeuge, Maschinen, Eisenwaren, Sanitärartikel, Haushaltwaren, Elektroartikel und Leuchten sowie Fahrrad- und Autozubehör. Besonders gut sortiert ist die Farbenabteilung, sie ist zugleich der größte Bereich in dem neuen Markt.

20 Fachberater in acht Abteilungen

„Fast 90 Prozent des Bauhaus-Sortimentes an Farben sind hier zu finden“, sagt der neue Marktleiter Sebastian Koch. Das läge daran, dass in Berlin sehr viel umgezogen werde und die Raufaser immer wieder einen neuen Anstrich bräuchte. Das Angebot in allen anderen Abteilungen musste in dem kleinen Innenstadtmarkt mehr reduziert werden.

20 Fachberater stehen in acht Abteilungen für die Fragen der Kunden bereit, die Hälfte von ihnen sind neue Kräfte, die anderen langjährige Mitarbeiter. Das Auto kann im Parkhaus abgestellt werden, zudem gibt es zwei E-Lastenräder, mit denen auch sperrige Gegenstände nach Hause transportiert werden können.

Neuer Marktplatz für Steglitz

Der Umbau des Einkaufscenters Forum Steglitz zu einem Büro- und Geschäftshaus ist damit so gut wie abgeschlossen. Man habe versucht, für die Nutzer an den ursprünglichen Born-Markt anzuknüpfen, sagt Maximilian Ludwig, der den Center-Betreiber, die Real I.S. AG, vertritt. „Wir wollen der Marktplatz für Steglitz werden“, so Ludwig einen Tag vor der Eröffnung. Bauhaus sei der letzte Puzzle-Stein im Center gewesen. Jetzt habe man alles für den täglichen Bedarf unter einem Dach.

Anlässlich der Bauhaus-Eröffnung finden am 21. und 22. Oktober im Forum Steglitz „Do-it-yourself-Workshops“ statt. Immer zwischen 11 und 19 Uhr können sich Interessierte auf einer Aktionsfläche im Center einfinden. Dort werden verschiedene Heimwerkerthemen von Experten erklärt. Zum Beispiel, welche Materialien und Werkzeuge man benötigt, um eigene Fadenbilder oder Trockenblumenleisten zu gestalten. Vor dem Forum Steglitz werden kostenlos Zollstöcke und Multitools verteilt.

