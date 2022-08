Wegen eines verdächtigen Koffers ist ein Einkaufszentrum in Berlin-Steglitz am Sonnabend für rund zwei Stunden gesperrt worden.

Das Einkaufszentrum "Das Schloss" ist am Sonnabendmittag geräumt worden.

Polizeieinsatz Verdächtiger Koffer: Einkaufszentrum in Steglitz evakuiert

Berlin. Das Einkaufsvergnügen in der Steglitzer Schloßstraße wurde am Sonnabendmittag jäh unterbrochen. Gegen zwölf Uhr mussten alle Kunden das Einkaufscenter „Das Schloss“ am U-Bahnhof Rathaus Steglitz verlassen. Sie sammelten sich auf dem Gehweg, die Aufregung war groß.

Ein Polizist, der den Eingang überwachte, sagte, dass ein verdächtiger Koffer kurz vor zwölf Uhr gefunden worden sei. Bei dem Polizeieinsatz sollte das Gepäckstück auf Sprengstoff untersucht werden. Die Kriminaltechnik rückte an und fanden aber nur Elektroschrott und Kleidung in dem Koffer. Ein Kunde sprach von einem „verwirrten Typen“, der ständig gebrüllt hatte. Dieser solle einen Koffer bei sich gehabt haben.

Morgenpost von Christine Richter Bestellen Sie hier kostenlos den täglichen Newsletter der Chefredakteurin E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Nach etwa zwei Stunden war der Polizeieinsatz beendet. Um 13.45 Uhr wurde die Sperrung aufgehoben und die Kunden konnten ihren Einkauf im Schloss fortsetzen.

Mehr über aktuelle Einsätze von Polizei und Feuerwehr lesen Sie in unserem täglichen Blaulicht-Blog.