Diebstahl von Autos und Motorrädern nimmt zu

In Steglitz-Zehlendorf gab es 2021 mehr Straftaten als noch vor der Pandemie. Nur Einbrüche in Villen und Wohnungen nahmen ab.

Berlin. Nachdem die polizeilich erfassten Straftaten in Steglitz-Zehlendorf im Corona-Jahr 2020 leicht zurückgegangen waren, ist im Jahr 2021 wieder ein Anstieg zu verzeichnen. Deutlich zugenommen haben vor allem die Diebstähle von Autos und Motorrädern. Aber auch die Zahl der Sexualdelikte ist gestiegen. Das geht aus einer Kriminalitätsstatistik hervor, die Adrian Grasse (CDU) für Steglitz-Zehlendorf im Abgeordnetenhaus angefordert hatte und die der Morgenpost vorab vorliegt.

„Mit 23.931 erfassten Straftaten im Jahr 2021 befinden wir uns mittlerweile auf einem höheren Niveau als noch vor der Pandemie“, sagt Grasse. Im Jahr 2019 waren es knapp 150 Straftaten weniger. Die Zunahme der Fahrzeugdiebstähle decke sich auch mit aktuellen Rückmeldungen aus seinem Wahlkreis Dahlem-Zehlendorf, sagt der Abgeordnete. Dort wurde ihm bereits gesagt, dass wieder mehr Autos gestohlen werden. Während 2020 insgesamt 95 Motorräder und 284 Autos im Berliner Südwesten gestohlen wurden, waren es 2021 immerhin 122 Krafträder und 347 Pkw.

Sexualdelikte um ein Drittel gestiegen

„Besonders erschreckend ist aus meiner Sicht, dass die Zahl der Sexualdelikte um 31,6 Prozent gestiegen ist“, sagt der Abgeordnete Grasse. Diese Entwicklung sei keinesfalls hinnehmbar. Die Polizei müsse für Präventionsmaßnahmen deutlich besser ausgestattet werden, um Übergriffen vorzubeugen. „Ich erwarte daher von der Innensenatorin Spranger, dass sie sich bei den anstehenden Haushaltsberatungen für gezielte Maßnahmen zur Prävention von Straftaten und der Bekämpfung von sexualisierter Gewalt stark macht“, sagt der Christdemokrat. Wenn es um die Sicherheit der Berlinerinnen und Berliner gehe, dürfe nicht an der falschen Stelle gespart werden.

Weniger Straftaten im Lockdown

Im Pandemiejahr 2020 waren die Straftaten in Steglitz-Zehlendorf, wie fast überall in Berlin, leicht zurückgegangen. In der Antwort der Senatsinnenverwaltung heißt es dazu, dass in dieser Zeit die „Tatgelegenheiten im öffentlichen Raum minimiert“ waren, nicht zuletzt durch Geschäftsschließungen und Ausgangsbeschränkungen. „Eine verstärkte Verlagerung von Arbeitstätigkeiten ins Homeoffice führte zudem zu begrenzten Tatgelegenheiten im Hinblick auf Wohnungseinbrüche“, erläutert Innenstaatssekretär Torsten Akmann in seiner Antwort. Diese Einschätzung, dass die Straftaten im Lockdown erheblich erschwert waren, teilt auch Adrian Grasse. Die Einbrüche in Villen und Wohnungen sind um etwa 20 Prozent zurückgegangen.

