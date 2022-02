Die zwei Behelfsbrücken für die Moltkebrücke stehen bereit

Am S-Bahnhof Botanischer Garten wurden am Sonnabend Ersatzbauten eingehängt. Zwei weitere Neubauprojekte bis Ende März geplant.

Berlin. Der Ersatzneubau für die Moltkebrücke an der S-Bahnstation Botanischer Garten in Steglitz-Zehlendorf ist am Sonnabend gestartet. Trotz des starken Sturms sind am frühen Nachmittag zwei Behelfsbrücken eingehoben worden.

Neben der noch bestehenden Brücke können auf der ersten Ersatzbrücke Fußgänger und Radfahrer, insofern sie ihr Fahrrad schieben, die Bauarbeiten passieren. Die zweite Brücke führt dann direkt zum S-Bahnhof Botanischer Garten. „Wir gehen davon aus, dass die Behelfsbrücken Ende April genutzt werden können“, sagte Arne Huhn verantwortlich für Straßen- und Brückenbau bei der Verkehrssenatsverwaltung. Bis dahin können Fußgänger noch die alte Brücke verwenden.

Die 1909 errichtete Moltkebrücke galt als dringend sanierungsbedürftig. Ende des vergangenen Jahres bewertete die Senatsverwaltung die Brücke mit der Zustandsnote 3,5, das heißt nicht mehr ausreichend. Deshalb war der marode Bau in den vergangenen Monaten nur noch einspurig für den Autoverkehr befahrbar. Auf den beiden Behelfsbrücken wird es keine Fahrbahn mehr für Autofahrer geben. Das soll sich aber ab dem Jahr 2024 wieder ändern. Bis dahin soll der Neubau der Brücke stehen.

Neubau kostet rund 10,4 Millionen Euro

Dann gibt es wieder einen Fahrstreifen je Richtung für die Autofahrer, der auch von Radfahrern mitgenutzt werden kann. Einen separaten Radfahrstreifen wird es nach Angaben der Senatsverkehrsverwaltung nicht geben, da auf der Brücke Tempo 30 gelte. Allerdings wird es für Fußgänger künftig mehr Platz geben. Zudem soll es Abstellflächen für Fahrräder auf der Brücke geben. Die Kosten für das Projekt liegen bei 10,4 Millionen Euro.

„Wir investieren insbesondere für die Mobilitätswende auch in den Außenbezirken außerhalb des S-Bahn-Rings“, sagte Verkehrssenatorin Bettina Jarasch (Grüne) am Sonnabend. Der Ersatzneubau der Moltkebrücke sei dabei der Auftakt einer Reihe von Ersatzneubauten, die in den ersten 100 Tagen der neuen Berliner Regierung angegangen werden, um den Sanierungsrückstau der vergangenen Jahre abzubauen. Neben der Moltkebrücke sollen auch die Pyramidenbrücke in Treptow-Köpenick nahe der Alten Försterei und die Wuhletalbrücke in Marzahn-Hellersdorf erneuert werden.

35 Brücken gelten als sanierungsbedürftig

Jarasch betonte dabei, dass alle drei Brücken verkehrswendetauglich gestalten werden sollen. Das bedeute, es sollen breite Fußgängerwege geben und nach Möglichkeit auch breite Radwege und Fahrradabstellplätze. Die Kosten für die einzelnen Projekte belaufen sich auf 15 Millionen Euro für die Wuhletalbrücke und 5,4 Millionen Euro für die Pyramidenbrücke, wobei hier auch die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) an der Finanzierung beteiligt sind und eine Förderung durch die Bund-Länder-Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur” erfolgt. Der Neubau der beiden Brücken soll bis Ende März verkündet werden.

Berlins Brücken bleiben eine Herausforderung für die Verkehrssenatorin. Ende des vergangenen Jahres stufte die Senatsverwaltung insgesamt 35 Bauwerke, die in Verantwortung des Landes liegen, als sanierungsbedürftig ein. Für 32 Brücken war eine Sanierung oder ein Abbruch mit anschließendem Neubau in der Vorbereitung, Planung oder bereits in der Ausführung. Zu Beginn des Jahres wurde bereits die Behelfsbrücke an der Elsenbrücke in Treptow-Köpenick freigegeben.