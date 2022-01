Spendenaktion Wunschbaum: 324 Geschenke in Steglitz-Zehlendorf verpackt

Die Geschenke wurden im Rathaus Zehlendorf verpackt und an acht Einrichtungen im Bezirk verteilt.

Damit liegt der Südwesten an der Spitze der Bezirke. Insgesamt konnten in Berlin 2500 Wünsche erfüllt werden, so viel wie noch nie.