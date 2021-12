Verkehr in Berlin Wasserrohr in Steglitz geplatzt: Bereich großräumig gesperrt

Berlin. In Steglitz ist am Montag an der Ecke Grunewaldstraße/Rotheburgstraße ein großes Wasserrohr geplatzt. Die Wassermassen ergießen sich über Schloßstraße, Wolfensteindamm und die angrenzenden Straßen. Der Bereich wurde jetzt großräumig gesperrt, teilte die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) am Mittag auf Twitter mit. Nach Auskunft von Stephan Natz, Sprecher der Berliner Wasserbetriebe, hat eine Baufirma ein Rohr beschädigt „und wird es auch wieder reparieren.“

Wegen des Rohrbruchs kommt es zu Einschränkungen bei der Buslinie X83. Die Busse werden in Richtung Nahariyastaße zwischen Grunewaldstraße / Lepsiusstraße und S+U Rathaus Steglitz sowie in Richtung Königin-Luise-Straße / Clayallee zwischen S+U Rathaus Steglitz und Schmidt-Ott-Straße umgeleitet.

Bereits vor zwei Jahren war im Dezember eine Trinkwasserleitung an der Grunewaldstraße Ecke Rothenburgstraße in Steglitz geplatzt. Die Kreuzung blieb daraufhin wochenlang gesperrt. Das Rohr aus Gusseisen und Stahl hat einen Durchmesser von 40 Zentimetern und war mehr als 80 Jahre alt. Etwa 60 Haushalte hatten einige Stunden kein Wasser. Die Versorgungsleitung liegt direkt unter der Straße. Festgestellt wurde der Schaden im Dezember 2019 am Morgen, als das Wasser über den Gehweg lief.