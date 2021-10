Liste mit 1851 Namen für Kakteen im Netz

Berlin. Dicke Dornen, weicher Flaum, rund wie eine Kugel oder lang wie eine Gurke: Kakteen sind so vielfältig wie beliebt. Oft genügsam, aber besonders dekorativ, gehören sie zu den häufigsten Zimmerpflanzen. Doch was weniger bekannt ist: Kakteen sind stark gefährdet, einige Arten in der Natur fast verschwunden.

Zwei Jahre lang haben 150 Wissenschaftler jetzt eine komplette Checkliste aller bekannten Kakteenarten und ihrer aktuell gültigen Namen erstellt. Sie dient nicht nur als Grundlage für den Schutz der gefährdeten Arten. Kakteenliebhaber können sich jetzt auch genau über ihre Pflanzen, die Herkunft und die Verwandtschaftsverhältnisse informieren. Das Projekt wurde federführend vom Botanischen Garten betreut, Wissenschaftlerin Nadja Korotkova hat das internationale Netzwerk koordiniert.

Die Checkliste ist die erste vollständige wissenschaftliche Bestandsaufnahme der Pflanzengruppe der Kakteen in internationaler Kooperation. Aufgelistet sind alle derzeit bekannten 1851 Kakteenarten mit dem jeweils gültigen Namen sowie bekannten Synonymen. Insgesamt 22.275 Namen wurden zugeordnet und in dieser Form erstmals digital mit allen Quellen- und Autorenangaben hinterlegt. Damit wurde auch das vorhandene Datenmaterial gesichtet und geordnet.

Verschiedene Quellen zusammengeführt

„Wir haben uns verschiedener Quellen bedient“, erläutert Nadja Korotkova, Forschungskoordinatorin. So seien eigene Forschungsarbeiten – sie hat über Kakteen promoviert – eingeflossen, aber auch Kataloge aus verschiedenen Ländern und Lexika, in denen Kakteen verzeichnet waren. „Einzelne Arten wurden von unterschiedlichen Wissenschaftlern bis zu 100 Mal als neue Art beschrieben, andere sind unter 100 oder gar 200 verschiedenen Synonymen bekannt“, erläutert Korotkova. Mit der neuen Checkliste seien die weltweit vorhandenen Informationen geprüft und so erstmals eine sehr solide und transparente Datenbasis auf dem aktuellen Stand der Forschung geschaffen worden.

Die Liste ist für jeden online zugänglich. Um etwas über eine bestimmte Kakteenart herauszufinden, müsse man nun nicht mehr in ungezählten Büchern nachschlagen, sagt die Projektbeauftragte.

Wie konnte es überhaupt zu den vielen Mehrfachnennung kommen? Das kann Nadja Korotkova schnell aufklären. Seit dem 19. Jahrhundert sind Forscher verstärkt überall auf der Welt unterwegs und entdecken Pflanzen. Sie wurden in wissenschaftlichen Aufsätzen beschrieben und bekamen als Neuentdeckung einen Namen. In einer Zeit, in der die Welt noch nicht digital vernetzt war, konnte so eine einzige Kakteenart mehrmals beschrieben werden, ohne dass die Forscher voneinander wussten. Jetzt wurden nicht nur all diese Daten und Namen zusammengeführt. Die Kakteen wurden auch einer DNA-Analyse unterzogen. Dadurch ergaben sich teilweise neue Zuordnungen.

Neue Zuordnung nach DNA-Analyse

Als Beispiel nennt die Wissenschaftlerin den sogenannten „Schwiegermutterstuhl“, der auch unter dem Namen Goldkugelkaktus bekannt ist. Die DNA-Analyse des Kaktus errgab, dass er zu einer anderen Gruppe als bislang angenommen gehört. Damit ändern sich jetzt auch teilweise die lateinischen Namen.

Ob die Schilder ausgetauscht oder nur mit dem neuen Namen ergänzt werden, entscheide der Kustos im Botanischen Garten, sagt Nadja Korotkova. Namen, die sich über Jahrzehnte eingeprägt hätten, würden oft beibehalten werden, zumindest im Sprachgebrauch. Es komme natürlich auch vor, dass sich ein neuer Name etabliert und den alten ersetzt.

Für Kakteenfreunde liegt der Nutzen der Liste auf der Hand: Sie können ab sofort den Namen einer Kakteenart eingeben und erfahren, ob es noch die korrekte Bezeichnung ist und welche Forschungsergebnisse dazu vorliegen. Später sollen auch noch Fotos und die Verbreitung dazu gestellt werden.

Kakteenfreunde: „Sehr gute umfassende Quelle“

Absolut gegeistert von der neuen Liste ist Thomas Engel. Er ist der Vorsitzende der Kakteenfreunde Berlin e.V. und hat seinen Doktortitel in der Botanik gemacht. „Das ist eine sehr spannende Sache, über die alle Kakteenliebhaber diskutieren werden“, sagt Engel. Der ehemalige Berliner ist ins Umland gezogen, um mehr Platz für seine Kakteen zu haben. Sie verteilen sich jetzt auf zwei Gewächshäuser. Seit 45 Jahren sind die Kakteen sein Hobby, seine Sammlung ist auf 500 Exemplare angewachsen.

Die Liste erschlage den Kakteenfreund zunächst einmal, sagt Engel. Sie sei etwas für fortgeschrittene Liebhaber und Botaniker, aber auf jeden Fall eine „sehr gute umfassende Quelle“ und eine tolle Zusammenstellung, mit vielen neuen Erkenntnissen.

Die Liste ist Teil des botanischen Großprojektes „World Flora Online“. Sie ist eine entscheidende Wissensgrundlage zum Erhalt der Artenvielfalt im Rahmen der UN-Konvention für biologische Vielfalt. Wissenschaftlern, Sammlern und Kakteenliebhabern steht mit der neuen Checkliste zum ersten Mal eine dynamische, wissenschaftsbasierte Online-Ressource zur Verfügung.

Kakteenforschung hat 100-jährige Tradition

Alle Ergebnisse werden als Teil der Welt-Artenliste von Landpflanzen „World Flora Online“ frei verfügbar gemacht. Die Datenbank enthält eine Gesamtliste der etwa 350.000 bisher bekannten Landpflanzenarten, wie Blütenpflanzen, Farne und Moose, und wurde Ende 2020 als ein wichtiges Projekt für Ziele der UN-Konvention für biologische Vielfalt von 1992 umgesetzt.

Am Botanischen Garten hat die Erforschung der Kakteen eine mehr als 100-jährige Tradition. Der Botaniker Karl Moritz Schumann veröffentlichte bereits 1899 das Buch „Gesamtbeschreibung der Kakteen“. Im Kakteenhaus sind heute mehrere 100 Arten zu sehen. Was macht die Kakteen nun so beliebt? „Sie sind skurril, dornig und blühen so schön“, sagt Nadja Korotkova. Wahrscheinlich mache es genau dieser Gegensatz. Aber Kakteen seien schon immer etwas besonderes gewesen. Früher hätten sich gut betuchte Leute gern mit diesen Pflanzen umgeben.

Für Thomas Engel sind es auch die Dornen, die faszinieren, aber auch die regelmäßigen Blüten. Kakteen seien genügsam, sagt er. Wer erst erlebt habe, wie alle Pflanzen aufgrund einer Trockenheit eingegangen seien – bis auf die Kakteen , der sei begeistert von diesen Gewächsen.